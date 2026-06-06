ドラマに別れはつきもの。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第10週「疾風に勁草を」（演出：新田真三）では見習い看護婦7人のうちひとりが辞めることになる。

参考：『風、薫る』女郎の“生き地獄”を繊細に描く展開に 明治期に“自由”を求めた者たちの闘い

ナイチンゲールを誰よりも敬愛していた東雲ゆき（中井友望）が自分は看護婦には向いていないと見切りをつけた。心臓を患っていた小野田（宮地雅子）の死を受けとめきれなかったのだ。生前から、衰弱していく小野田の姿を見て涙が止められなかったゆきは、亡くなったあとも起きられず何日も研修を休む。

愛情を注いだ人が亡くなる体験をりん（見上愛）やトメ（原嶋凛）は既に家族を通して味わっている。だが、ゆきのようにはじめてだとなかなか受け止めるのが難しいだろう。もう少し実務を続けて慣れれば、トメのように悲しい感情を押し殺して仕事に邁進できるようになるのかもしれない。いや、ゆきは愛した人の死に慣れることを選ばなかったのだ。慣れるのもしんどいものだから。

フユ（猫背椿）は「家事だと思って」仕事をしている。「毎日誰かしら死んでいく。逃げられるなら逃げたほうがいい。向いてなきゃ辛いだけ」そういうふうに割り切れないと看護婦は難しい仕事なのだ。

だがトメは、ゆきのことを「看護婦としては駄目かもしれねえが、おらは好きだ」と労わる。トメは仕事もできるし気も利くし、なんていい人なのだ！ トメの言葉に救われるのと同時に、看護婦はメンタルが相当強くないとできない仕事、ある意味修羅場なのだと痛感する。看護婦はサブタイトルの「疾風に勁草」のように強い風に打たれても立ち続ける草でなくてはならない。風は心地よく薫っているばかりではない。たまたま今週、日本列島に台風6号が来たことで、実感した。メンタルが強くないと難しいということが、りんたちがゆきを見送るときの台詞に如実に表れていた。

第10週は、前半3話分がゆきの挫折エピソード、後半2話分は、遊女・夕凪（村上穂乃佳）のエピソードの新展開になる。どちらも看護という仕事は矛盾を孕むもので、患者を治す、助けるという単純さではないということを示している。

ゆきが去って4か月、りんや直美（上坂樹里）は内科に配属される。そこに担ぎ込まれたのは心中未遂の男女。男のほうは亡くなり、夕凪という名の遊女だけが生き残る。遊女は治療を後回しにされたうえで、病室ではない物置のようなところに隔離される。にもかかわらず、生き残ったのは遊女のほう。手早く適切に治療を施した男性のほうが亡くなってしまったのだ。なんて皮肉なのか。だが助かったことを夕凪は嘆く。遊郭に連れ戻されて地獄のようなひどい目に遭うのがわかっているからだ。

一見、病院と遊郭は関係なさそうで、どこかつながっているように見える。直美の母が遊女で、運ばれてきた女性と同じ「夕凪」という源氏名だったこともあるし、それだけではない。補助線として、亡くなった男の父が激しい剣幕で夕凪を責めに行くとき、穏やかな口調で強い腕っぷしを見せつける柴田（飯尾和樹）と、女郎屋の主人（梅垣義昭）をうまく説得するヨシ（明星真由美）の存在に着目したい。

ヨシはかつて遊郭のやり手婆（遊女を管理する仕事）だった過去が明かされた。柴田が何者かはわからないが、庭掃除や大工仕事やドアの修理から暴力沙汰があったときに処理するなど汚れ仕事を引き受けているということは、何かありそうだ。登場時は、実は偉い人パターンかと思わせたが、ワケアリのパターンも考えられる。

ヨシたち看病婦はお金のためにしぶしぶやるような仕事で、そんな他者から卑しい仕事と思われる仕事のもうひとつが遊女である。病院で働く看病婦もまた、遊女ほどではないにしても、誰も喜んでやる仕事ではなかった時代なのだ。その看病婦を「看病婦なんか」と言われる仕事から、大事な仕事だと認識させた先駆者となるのがりんたちだ。

りんは、夕凪を助けようと、卯三郎（坂東彌十郎）に相談に行く。「その女郎1人助けても、遊郭の仕組みは変わりません。社会は変わらない」と極めて醒めた論調ながら、「廃娼運動」に関する新聞記事をりんに見せる。

りんは、卯三郎にたまたま助けてもらったので、卯三郎のその言い分は釈然としない。視聴者も同じだろう。卯三郎はりんを助けることは自分のビジネスのリターンになると考えたからと言うが、論点ずらしにしか聞こえない。だが卯三郎の詭弁もまた社会の矛盾のひとつなのであるとすればリアリティはある。

物語は「廃娼運動」に向かうのかーーというところで来週に続く。振り返ると、第9週も千佳子（仲間由紀恵）のエピソードを第10週の前半まで引っ張ってからゆきのエピソードに入った。第10週は先述したようにゆきのエピソードからはじまって夕凪へとシフトした。朝ドラは1週間がワンエピソードという先入観を覆し、週の後半と翌週の前半でエピソードが変わるスタイルは新鮮だ。毎朝見るのではなく配信で見る層が増えているとしたら、週ごとをワンセットにする必要もない。ただ、昔ながらに毎日、月～金まで見ていると、金曜から月曜に話が跨ぐのが生理的には落ち着かないのも否めない。（文＝木俣冬）