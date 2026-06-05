コンセプトは“極限環境から生まれた美”　アイスランド発「タラマール」が日本で展開

アイスランド発スキンケアブランド「タラマール（TARAMAR）」が、日本で展開を始め、スキンセラムやフェイストリートメント、洗顔オイルなど8商品を第1弾アイテムとして販売、現在公式オンラインストアで取り扱っている。

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タラマールは、アイスランド大学 食品科学名誉教授 クリストベルグ・クリストベルグソン（KRISTBERGSSON KRISTBERG）博士らが2015年にスタート。アイスランドの厳しい環境で自生する野生ハーブや海藻の生命力にバイオテクノロジーを掛け合わせたグリーンサイエンス スキンケアブランドだ。ブランド立ち上げの経緯についてクリストベルグ博士は、「肌環境の変化に伴い、安全で効果的なスキンケア製品を探す中で、皮膚刺激のある化学物質などが含まれている製品が多くあることが分かった。海洋生物学の知見を活かすことで、自然の恵みから生まれたクリーンな製品を作ることができると考えた」と語る。

ブランドは、「Extreme Beauty（極限環境から生まれた美）」をコンセプトに、植物由来成分を、食品科学・海洋科学の技術を応用し製品化。科学保存料フリーでありながらも高い肌効果を追求した独自処方が特徴だ。「推奨はしないが実際に食べることもできる。身体に取り入れても問題がないほどに安全性にこだわった」（クリストベルグ博士）。現在米国やヨーロッパ全域を中心にオンラインストアを通じて展開しており、日本には初上陸となる。

日本においてブランドの広報を担当する AFFUSION 植松泰之氏は「現在、日本においてオーガニックやクリーンビューティへの関心が高まっており市場も拡大している。一方で、商品の数が増えたからこそどれを選べばいいのか分からないという悩みも増えている。こうした中で、透明性や原料にこだわりを持つタラマールが今後選ばれる選択肢になると考え日本進出に至った」とコメント。

第1弾商品は全8品をラインナップ。6種の植物オイルを配合し、エイジングケアを叶える洗顔オイル「ピュリファイングトリートメント」（30mL 1万1000円）や、ローズの持つ生理活性の力に着想を得たフェイスミスト「ミスト トリートメント」（30mL 8800円）、海藻由来エキスにホホバ種子などを組み合わせた日中用美容液「ザ・セラム」（15mL 2万900円）などが揃う。

▪️タラマール：公式オンラインストア