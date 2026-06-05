CFCLが初のブランドブックを出版　200点以上の作品を通してブランド哲学を紹介

「シーエフシーエル（CFCL）」が、初のブランドブック「CFCL: Clothing for Contemporary Life」を9月8日に発売する。リミテッド版はCFCL直営店舗およびオンラインストアで取り扱い、スタンダード版は国内外の一般書店で取り扱う。また、7月18日よりCFCLオンラインストアで先行予約の受け付けを開始する。

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ブランドブックは、アートブックの名門出版社リッツォーリ（Rizzoli International Publications）が刊行。2020年の設立以来のCFCLのヴィジュアルを224ページにまとめ、200以上の作品とともにブランドの哲学やものづくりを紹介する。

収録内容は、ファーストシーズンとなる2021年春夏シーズンから2025年春夏シーズンまでのヴィジュアルとショールック、ブランド創業時から継続するポートレートプロジェクト「Silhouette」、写真家 高木由利子との「Motion in motion」など。序文はファッション評論家のアンジェロ・フラッカヴェント（Angelo Flaccavento）が寄稿した。

表紙は、CFCLを象徴する「POTTERY」を用いたスタンダード版と、CFCLの「Knit-ware」を表現するリミテッド版の2種類をラインナップ。なお、先行予約のリミテッド版にはスタンダード版デザインのカバーが付属する。

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