◇交流戦 巨人8―2ロッテ（2026年6月5日 東京D）

巨人の井上温大投手（25）が5日、ロッテ戦でプロ初完投勝利を飾った。初完封目前だった9回2死から2ランを浴びたものの、失点はその一発のみで111球で投げ切った。今季5勝目を挙げ、チームは4連勝で今季最多タイの貯金6に浮上。今季チーム56試合目で初の完投勝利投手となったのは球団史上最も遅いが、将来のエース候補と期待され続けてきた左腕がまた一皮むけた。

初めて9回を投げ抜いた瞬間、井上は唇をかみながら顔をしかめた。あと1球でプロ初完投初完封だったが、9回2死一塁からソトに2ランを浴びた。それでも続く山崎は意地で空振り三振。111球の熱投でチームを今季2度目の4連勝で最多タイの貯金6に導くと、ヒーローインタビューではいつもの笑顔が戻った。

「（初完投は）気持ちいいです。一試合を完結させられたっていうのは凄く自信になったので良かったです」

立ち上がりから圧巻だった。最速151キロの直球主体に5回まで無安打投球。1―0の6回は1死二、三塁のピンチを招いたが、ここからギアを入れた。1番・小川は三ゴロ。続く佐藤は148キロ直球で押し込んで二飛に打ち取るとグラブを何度も叩きながら大きく吠えた。初めて立った9回も「ゼロで抑えるぞって」と意気込んだが、まさかの被弾。「あそこをゼロで抑えるピッチャーになっていきたい」と次こそ完封を誓った。

高卒7年目。強い覚悟はオフからにじんでいた。プライベートから仲がいいのが昨季チーム最多11勝を挙げた山崎。現在は右肩のコンディション不良で離脱しているが、普段の練習から常に行動を共にしている。しかし、オフの自主トレではあえて弟子入りしない。「もう高卒7年目。人間としてもピッチャーとしても自立しないといけない」。今オフも黙々と一人でメニューを考えて肉体改造も行い、5キロ増の体重90キロで春季キャンプを迎えていた。「尊敬するところはたくさんある」と語る3学年上の山崎も、初完投を見てくれていたに違いない。

チームは首位ヤクルトに1・5ゲーム差に接近し、交流戦は単独3位に浮上。「みんなで高め合って、より強い投手陣をつくっていけるようにやっていきたい」。期待の左腕の背中がたくましくなってきた。（村井 樹）

≪球団完投勝利最遅56戦目≫井上（巨）が2失点完投勝利。今季巨人の完投投手は5月31日日本ハム戦の竹丸に次いで2人目。ただし竹丸は3失点で敗戦投手。完投勝利は56試合目で初めてだ。過去、巨人の初完投勝利が最も遅かったのは08年5月28日楽天戦（内海1失点完投）の51試合目。今季はそれを上回る最遅記録になった。