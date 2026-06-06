◇交流戦 DeNA8−3ソフトバンク（2026年6月5日 横浜）

DeNAの名物パフォーマンス「デスターシャ」にハマスタが熱狂に包まれた。1点先制された直後の3回無死一、二塁。牧が一振りで試合を決めた。大関の初球139キロ直球をバックスクリーン左横へ、決勝の逆転3号3ラン。「必ず結果につなげようと打席に入った」とうなずき、4月21日の阪神戦以来となる渾身（こんしん）の「デスターシャ・ポーズ」で球場が一つになった。

5回は先頭・牧の二塁打から度会が5号2ランで続き、ヒュンメルと松尾にもソロが飛び出し一挙5得点。今季最多の4本塁打を浴びせ13安打8得点と、交流戦首位を走るソフトバンクを圧倒した。

牧は4月24日の巨人戦で右太腿裏の肉離れを負い離脱し、チームは得点力不足に陥った。だが、1軍復帰戦となった前日の楽天戦は0―7からの大逆転勝利に導く活躍。大黒柱の帰還後は2試合連続で8得点と打線が活性化した。牧自身も復帰後初アーチ＆初猛打賞で2試合連続の3打点だ。

離脱中に同学年の山本がソフトバンクにトレード移籍した。「ビックリしたし寂しかったけど、新天地で頑張っている姿を見て自分も頑張ろうと思った」。山本は左手有鉤（ゆうこう）骨の骨折で出場機会がなく、相手ベンチから盟友の「デスターシャ」を見つめていた。今はソフトバンクの一員として「（勝負事には）情はないので、試合に出て抑えたかった」と悔しさをにじませた。

チームは3週間ぶりの2連勝で息を吹き返した。「持っている力はある。みんなの前に立って引っ張っていきたい」。きっかけさえあればチームは変わる。今まさに牧が先頭に立って証明している。（重光 晋太郎）