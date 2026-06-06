◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人・橋上秀樹監督代行（６０）が動いた。６回無死一塁、２番・浦田は初球バントの構えでボール。２球目にバスターエンドランに切り替えて空振りしたが、泉口が盗塁成功した。相手のリクエストも間一髪セーフ。「泉口選手がしっかりスタートを切ってくれたので盗塁が成功した。打者のミスを走者がカバーしてくれた」とたたえた。

その後、浦田は無死二塁からバスターで右前安打を放って一挙５得点の猛攻を呼んだ。橋上監督代行は、このつなぎを評価した上で「泉口選手の走塁が助けてくれた。次回は失敗がないように、練習を重ねて向上してもらいたいですね」とバスターエンドラン空振りの雪辱に期待した。

初回には浦田が自身３試合連続盗塁でリーグ１位タイ１５盗塁となる二盗を決め、チームはこの日２盗塁。今季４１盗塁はヤクルトと並ぶリーグトップタイに浮上した。「選手個々の研究と思い切り、携わるコーチ、スコアラー、全ての人間の努力のたまもの。これに満足することなく、どんどん向上させてもらえれば」。積極的に先の塁を狙う姿勢を首脳陣が後押しする。

４連勝を飾り、これで監督代行に就任後１０試合で７勝３敗。セ・リーグ首位ヤクルトとの差を１・５に縮めた。（片岡 優帆）