『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から［メイチル］さんの［オーラ NISMO］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：めいちるさん

年齢：20代

車両名：日産 オーラ NISMO

装着ホイール：gramLIGHTS / 57CR LIMITED

車歴：2年

主な使用シーン：通勤、街乗り、高速移動、ワインディング

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝57CR LIMITED〟を選んだ理由は？

「クロームカラーに一目惚れです！ 見た瞬間に〝欲しい！！！！〟と感じて、手に入れました。赤いステッカーも車両の各部に配色された赤とマッチしていて、気に入っています。

ほかの候補と比べても総合的に良く、周りと被りにくいところも魅力でした」

装着して特に気に入っているポイントは？

「車種との相性が良いところが気に入っています。ホイールを変えたことで、クルマ全体の雰囲気も良くなりました。色や質感も好みに合っていて、オーラNISMOのスポーティな雰囲気をより引き立ててくれていると思います」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。ホイールを変えたことで、乗るたびの満足感が増しましたし、愛車を見るのがより楽しくなりました。周囲の人に褒められることも増えて、写真映えするようになったのも嬉しい変化です」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

「ホイールが光に照らされて反射するので目につきやすい！」

このホイールは、どんな人におすすめ？

「愛車の雰囲気を変えたい人におすすめしたいです。車種に合う定番を選びたい人にも良いと思いますし、ほかの人と少し差を付けたい人にも合うホイールだと思います。足元を変えるだけで、クルマ全体の印象がしっかり変わることを実感できると思います」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「次はVOLK RACINGを履きたいです。今回RAYSホイールを装着して、足元が変わる楽しさを実感できたので、次はさらにこだわったホイールにも挑戦してみたいです」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した［メイチル］さんの［オーラ NISMO］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。