「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）

大ピンチを乗り切った阪神・高橋遥人はグラブをポンとたたき、息をついた。この３連戦限定、緑のジェット風船が揺れる中、聖地の大歓声をかみしめるようにベンチへ下がった。

「いっぱいいっぱいでしたけど、結果的に粘れてよかったです」

最後の力を振り絞った。４−０で迎えた七回、先頭から４連打を浴び１点を失った。なおも無死満塁と絶体絶命のピンチだったが「（前回の）ゾゾの時もそうだったんですけど、声援をすごいもらってるのはわかる」とファンの声援が背中を押した。マッカスカー、伊藤光と得意のツーシームで連続三振。代打の渡辺佳を二ゴロに抑え、最少失点で切り抜けた。

ようやく立った本拠地のマウンドだった。今季９試合目にして初めての甲子園。序盤から高橋らしいテンポのいい投球。六回には三者連続三振を奪うなど、投手戦で試合が推移する中で、流れを渡さなかった。

この日からの３連戦は「ＳＴＡＤＩＵＭ ＨＥＲＯＥＳ ＤＡＹ」として開催されている。高橋の幼少期のヒーローは「戦隊モノ」だった。「野球を始めて見られなくなったんですけど」と、なつかしそうに振り返った。

今では虎党はもちろん家族のヒーロー。今季は開幕からビジターでの登板が続き、家を空けるケースも多かった。３歳のまな娘と離れる寂しい時間。それでも遠征に出かける前に、できるだけ話した。遠征先でも電話で声を聞いてパワーをもらった。テレビの向こう、そして球場に足を運んでくれたときに、かっこいい姿を見せるヒーローでありたいと思っている。

これで開幕から７連勝。球団では２０１０年の能見篤史以来となった。リーグトップタイの白星に左腕は「運だと思う。勝ててるのはみんなのおかげだなと思います」と謙遜した。

苦手のお立ち台は、ホームということもあり、佐藤輝、熊谷とともに登壇。「ずっと１人だったんで、３人で上がれて心強かったです」と笑顔。満員に膨れ上がった甲子園の絶景を最後まで目に焼き付けていた。

◆１８勝ペース 高橋がこのペースを維持して白星を重ねれば、年間１８勝に達する。阪神でシーズン１８勝以上は、０３年井川慶２０勝までさかのぼる。なお１２球団で直近は、２１年山本由伸（オリックス）１８勝。セ・リーグ投手に限ると、１１年内海哲也（巨人）と吉見一起（中日）の各１８勝。