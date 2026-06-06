「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）

虎のヒーローが呪縛を解き放った。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が五回２死一、二塁から右中間を破る先制＆決勝の適時二塁打を放ち「ＳＴＡＤＩＵＭ ＨＥＲＯＥＳ ＤＡＹ」に輝いた。主砲の一打から８得点を呼び込み、チームの連敗は３でストップ。２０２３年から続く楽天戦の連敗も７で止まった。首位・ヤクルトに０・５差と迫り、ここから再進撃だ。

こよいは誰が“ヒーロー”になるのか。その答えはやはり佐藤輝だった。再三得点圏に走者を置きながら、決定打が出ない展開を打ち破った４番の一撃。虎党の鬱憤（うっぷん）を晴らすかのような打球が右中間とともに、連敗も切り裂いた。

「何としても先制点を取りたかった。打てて良かったです。気持ちが出ましたね」

均衡を破ったのは五回だ。２死一、二塁の好機で打席に入った。マウンドには先発・岸。カウント３−１、前の打席で右飛に打ち取られたチェンジアップを捉えた。火花が飛び散るかのような強烈な打球が右中間を真っ二つ。悠々と二塁に到達した佐藤輝は塁上で何度も手をたたき、高ぶる気持ちを素直に表現した。

二回から毎回得点圏に走者を進めながら、得点を挙げられない展開が続いていた中、４番がチームにとって“４度目の正直”を果たしてみせた。この一打で今季の二塁打は１８本に到達。球団最多記録は２０１０年に新井貴浩が放った４２二塁打だが、それを上回る年間４６本ペースで量産している。また、４日・西武戦（甲子園）で無安打に終わり、連続試合安打が「１４」でストップしたが、新たなスタートを切る一撃にもなった。

この３連戦は「ＳＴＡＤＩＵＭ ＨＥＲＯＥＳ ＤＡＹ」として開催。野球を愛する全ての人が“ヒーロー”になる日に、虎戦士たちは甲子園を想起させる緑色の特別ユニホームで戦った。

聖地で紡いできた猛虎のヒーロー伝説。「小さい頃から甲子園にはよく来ていましたからね。その頃の阪神の選手たちはヒーローだったと思いますね」と、佐藤輝は幼少期を回想。それから時がたち、この日、甲子園に駆けつけた小さな球児たちにとって佐藤輝が最高の“ヒーロー”だったことは言うまでもない。

試合前の時点でチームは３連敗中、甲子園に限れば５連敗中、楽天戦も２３年６月８日から７連敗中。目を覆いたくなる“連敗呪縛”を己のバットで打ち破ってみせた。「結果で引っ張っていけるように頑張ります」。三冠王をも狙える、十分すぎる結果を残してもなお、佐藤輝は進撃を止めない。

◆ＮＰＢ７位ペース 佐藤輝の二塁打は今季１８本目。年間１４３試合換算なら、４６本となるペースだ。これはＮＰＢ７位に該当する。なおシーズン最多は０１年谷佳知（オリックス）５２本。