「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）

大歓声を一身に浴びる。初めて応えた、本拠地での「立石コール」。阪神のドラフト１位・立石（創価大）が甲子園で２６打席ぶりとなる安打。それが、聖地初適時打となった。緑の戦士たちに、期待のルーキーも仲間入りだ。

「簡単に追い込まれちゃって、どうにか事を起こそうと思っていた」

３−０の六回２死三塁。渡辺翔に２球で追い込まれたが、３球目の高め直球を捉え右前適時打を放った。一塁上でポンッと手をたたく。「なかなか結果が出ていなくて、チャンスでの凡打が多かったので、少しは貢献できたのかなと思います。安心しました」。５月２４日・巨人戦（東京ド）以来、９試合ぶりとなる打点に胸をなで下ろした。

安打自体も１２打席ぶり。試合前練習中には藤川監督から声をかけられた。「他の選手を見ておくようにと言われました。すごい打者の練習を間近で見ていたので、ずっと自分がどうやったら、そういうふうに動けるか考えていた」。佐藤輝らのフリー打撃を熱心に見つめていた背番号９。毎日が貴重な勉強の機会だ。

この３連戦は「ＳＴＡＤＩＵＭ ＨＥＲＯＥＳ ＤＡＹ」として開催される。立石は思い浮かべるヒーローに「仮面ライダー電王が小さい時から好きですね」と返答。「変身シーンとかって何歳になっても見たくなるものなので」と笑った。劇的な変身はあり得ない。良い時も悪いときも努力を積み重ね、スーパーヒーローへと変身していく。