サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けて、メキシコのモンテレイで事前合宿を行う日本代表は４日（日本時間５日）、前日から時間、場所ともに変更して練習を行った。４日に２５歳の誕生日を迎えたＭＦ久保建英＝レアル・ソシエダード＝は、育成年代の盟友である菅原からサプライズケーキを受け取り「ありがと、ありがと」と笑顔。Ｗ杯直前に年を重ね「欲張らずに、まずはワールドカップで勝てれば」とクールに語った。

１８歳５日でＡ代表デビューを飾った日本の至宝は気づけば２５歳になった。実感について問われると「ネイマールも３３ぐらい（実際は３４歳）になっているので。そう考えたら、時の流れは平等なのかな」と表現。「僕はメンタル的には若いので。あんまり現実的に３０（歳）とかはまだ見えてない」と話した。

日本メディアにひけをとらないほど、スペイン語圏の地元メディアからも大人気。質問が殺到するも、久保は涼しい顔で流ちょうなスペイン語を披露した。「なんか愛されてるなって感じはしますね。メキシコは特に。街とかでも結構声をかけてくれる」と歓迎を喜んだ。

現地時間１４日にはオランダとの初戦が迫る。「意外と時間もないんで、ここから突き詰められたら」。２５歳で迎える２度目のＷ杯で躍動してみせる。