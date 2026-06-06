【ターミネーターと恋しちゃったら】宮舘涼太、サプライズ受け感動的な別れに 最終話は予想のつかない怒とうの展開
■まさかの出来事に内心ビックリ
Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜 後11：00）最終話が、きょう6日に放送さる。これに先駆け、あらすじが公開された。
【場面カット】湯上がり姿！ラムネを飲む宮舘涼太
同作品は、宮舘演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じるヒロイン・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げる前代未聞のヒューマンSFラブコメディー。
今夜放送の最終話では、感動のシーンが満載。しかしそのウラ側に、座長として現場を引っ張ってきた宮舘への感動のサプライズが用意されていた。サプライズが行われたのは、未来に帰ることを決意したエータが、少女漫画月刊誌・ヴァイオレット編集部でのアルバイトをやめることになり、部員たちがささやかなセレモニーを開いて彼を送りだすシーン。脚本では“花束を渡す”とだけ記されており、リハーサルでもそのとおり進めていたが、宮舘にはナイショでキャスト＆スタッフが結束し、思い思いのメッセージを書き込んだ“色紙”を用意。本番撮影中、花束だけでなく色紙もプレゼントする…という演出をこっそり仕掛けた。
色紙のことはまったく聞かされていなかった宮舘。矢吹奈子演じる編集部員・秋本梨沙から花束に続いて色紙が手渡されると、内心ビックリ＆一瞬でサプライズを理解して大感動。涙と驚きをこらえながらエータとしてしっかり演技を続け、撮影を完遂した。宮館本人のリアルな感激が加わり、エモーショナルな別れのシーンとなった。
そして、最終話では予想のつかない怒とうの展開が待ち受ける。前回、エータそっくりの刺客ロボット“黒エータ”に襲われ、時空の歪みに閉じ込められてしまったくるみ。エータは救出に向かうが、いったいどうやって異空間から脱するのか。
その後、ボロボロに傷ついたエータの身体を案じ、くるみは別れを決意。エータが未来へ帰還するまでの最後の3日間、笑顔で一緒に過ごそうと提案する。迫りくるタイムリミットまで2人は慈しむように日常を重ねるが、最後の夜、エータに“異変”が起きて――。
■最終話あらすじ
アンドロイド・時沢エータそっくりの刺客ロボット“黒エータ”（宮舘・2役）に襲われ、時空の歪みに閉じ込められてしまった少女漫画編集者・神尾くるみ。彼女の窮地に気づいたエータは、危険をかえりみず救出に向かって…。
だが、脱出の衝撃により、エータのシステムは深いダメージを負ってしまう。駆けつけたレオ（番家天嵩）から、いつ動けなくなってもおかしくない状態であること、もしも初期化する機能まで壊れてしまったら廃棄されるほかないことを聞いたくるみは悲しみをこらえて、未来へ帰るようエータをやさしく諭す。そして帰還するまでの3日間、一緒に笑って過ごそうと提案する。
別れが近づく中、切ない思いを胸に秘めながら、笑顔で思い出を重ねていく2人。ところが最後の夜、恐れていた“異変”が起きて――（!?）
Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜 後11：00）最終話が、きょう6日に放送さる。これに先駆け、あらすじが公開された。
【場面カット】湯上がり姿！ラムネを飲む宮舘涼太
同作品は、宮舘演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じるヒロイン・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げる前代未聞のヒューマンSFラブコメディー。
色紙のことはまったく聞かされていなかった宮舘。矢吹奈子演じる編集部員・秋本梨沙から花束に続いて色紙が手渡されると、内心ビックリ＆一瞬でサプライズを理解して大感動。涙と驚きをこらえながらエータとしてしっかり演技を続け、撮影を完遂した。宮館本人のリアルな感激が加わり、エモーショナルな別れのシーンとなった。
そして、最終話では予想のつかない怒とうの展開が待ち受ける。前回、エータそっくりの刺客ロボット“黒エータ”に襲われ、時空の歪みに閉じ込められてしまったくるみ。エータは救出に向かうが、いったいどうやって異空間から脱するのか。
その後、ボロボロに傷ついたエータの身体を案じ、くるみは別れを決意。エータが未来へ帰還するまでの最後の3日間、笑顔で一緒に過ごそうと提案する。迫りくるタイムリミットまで2人は慈しむように日常を重ねるが、最後の夜、エータに“異変”が起きて――。
■最終話あらすじ
アンドロイド・時沢エータそっくりの刺客ロボット“黒エータ”（宮舘・2役）に襲われ、時空の歪みに閉じ込められてしまった少女漫画編集者・神尾くるみ。彼女の窮地に気づいたエータは、危険をかえりみず救出に向かって…。
だが、脱出の衝撃により、エータのシステムは深いダメージを負ってしまう。駆けつけたレオ（番家天嵩）から、いつ動けなくなってもおかしくない状態であること、もしも初期化する機能まで壊れてしまったら廃棄されるほかないことを聞いたくるみは悲しみをこらえて、未来へ帰るようエータをやさしく諭す。そして帰還するまでの3日間、一緒に笑って過ごそうと提案する。
別れが近づく中、切ない思いを胸に秘めながら、笑顔で思い出を重ねていく2人。ところが最後の夜、恐れていた“異変”が起きて――（!?）