シティの２冠達成に貢献した長谷川。(C)Getty Images

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　イングランドプロサッカー選手協会（PFA）は現地６月５日、2025-26シーズンのプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手賞）のノミネート選手を発表した。

　男女６人ずつが選出されたなか、マンチェスター・シティの２冠達成に貢献したなでしこジャパンのMF長谷川唯も名を連ねた。

　金曜日の夜に、この一報が日本にもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
 
「マジで？」
「すげえ」
「びっくりした」
「日本の誇り」
「かなり大きな快挙だと思う」
「ノミネートおめでとうございます」
「え、長谷川唯やばくね？」
「ガチで凄すぎるな」
「世界トップレベルの評価を受けてのノミネートで、個人としても日本女子サッカーとしても大きな快挙ですね」

　また、PFAヤング・プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間若手最優秀選手賞）には、トッテナムの20歳DF古賀塔子がノミネートされている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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