「マジで？」「え、やばくね」快挙！金曜夜、日本サッカー界にもたらされた“一報”にネット驚嘆！「びっくりした」「ガチで凄すぎる」

「マジで？」「え、やばくね」快挙！金曜夜、日本サッカー界にもたらされた“一報”にネット驚嘆！「びっくりした」「ガチで凄すぎる」