「東京六大学野球・新人戦、法大５−３慶大」（５日、神宮球場）

法大が５−３で新人戦５連覇中の慶大に逆転勝利し、決勝に進出した。ヤクルトで通算２１３３安打を記録し、１０度のゴールデングラブ賞を受賞した宮本慎也氏（５５）の長男・恭佑投手（２年・東海大菅生）が公式戦初登板で１回無安打無失点。巨人などで活躍した清原和博氏（５８）の次男で慶大の勝児内野手（２年・慶応）を抑えるなど見せ場を作った。立大は明大と４−４で引き分け、決勝進出を決めた。

輝かしい“神宮デビュー”を飾った。宮本恭は２点リードで九回を託されてマウンドへ。「小さい頃から見ていて憧れだったので。一つ（夢が）かなった」。父・慎也氏の現役時代の“聖地”で、スタンドからの父の応援を力にゼロに抑えた。

先頭を空振り三振に斬ると清原と対峙（たいじ）。「力が入った。三振を狙いにいったけど（指を）引っかけてしまった」としながらも最後は二ゴロに仕留めて“ジュニア対決”を制した。

宮本恭は昨年６月、神経疾患の「胸郭出口症候群」を改善するため第一肋骨（ろっこつ）を切除する手術を受け、今年１月に復帰。父からの「気負わず頑張れ」の言葉を胸に新人戦に臨んだ。

高校時代からフォームを改善し新球も習得するなど伸びしろがあり「どんどん差し込んでいく投手になりたい」。神宮で父に負けない活躍を見せる。