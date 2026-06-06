「ファーム・西地区、阪神１−０オリックス」（５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

まっさらなマウンドで力強く躍動した。阪神・下村がプロ初先発で３回無安打無失点の好投。最速は１５３キロをマークし、球場を大きくどよめかせた。

初回から大器の片りんを見せた。先頭の河野へあいさつ代わりに空振り三振を奪うと、１死一塁では香月を投ゴロ併殺に仕留めた。二回も三者凡退とすると、三回は堀、窪田を連続三振。中西を中飛に抑え、涼しい表情でマウンドを降りた。

初登板となった５月２２日のファーム・オリックス戦では１回１安打１失点。「マウンドに戻ってこられてほっとしてる」と感慨を込めつつ、緊張から制球を乱す場面もあり「バランス良く投げようと思ったけど、うまくできなかった。そこは次に向けての反省」と課題も挙げていた。この日は落ち着きを取り戻した様子。カーブ、カットボールなども効果的に使い、凡打の山を築いた。

平田２軍監督は「素晴らしいね。ストレート狙いで来ているところをフライアウトに。球に力がある」と絶賛。久保田２軍投手コーチも「前回よりも落ち着いて投げられたと思います」。受けた長坂も「素晴らしい以外が出てこない」と素質に太鼓判を押した。

初登板の後、５月２９日にはシート打撃で５４球を投球。翌３０日に藤川監督が「回復すれば来週３イニング、ゲーム登板できれば」と話していた通り、復活へまた前進した。目標とする１軍登板を目指し、一歩ずつ階段を上っていく。