デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は最も長く２０勝投手の出ていない球団を取り上げる。

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Ｑ 最も長く２０勝投手の出ていない球団は？

カミソリシュートを武器に活躍した大洋の平松政次は７０年、キャリアハイとなる２５勝を荒稼ぎした。とりわけ巨人戦に強く、３試合連続完封を含む７勝を挙げた。これ以降、セ・リーグの２５勝以上は７２年・堀内恒夫（巨人）２６勝しかいない。

ところが後輩たちが続けない。チームは川崎から横浜へ移転し、球団名も横浜大洋、横浜、そして現在のＤｅＮＡと変わったが、２０勝に乗せた投手はいない。横浜大洋時代の８３年に遠藤一彦がマークした１８勝が、その後のシーズン最多勝利数だ。近年ではエース・東克樹が２３、２５年に最多勝に輝いたが、勝ち星はそれぞれ１６勝、１４勝と大台には及ばない。

なお、球界全体で見ると、２０勝以上は１３年・田中将大（楽天）の２４勝が最後。セ・リーグでは０３年・井川慶（阪神）の２０勝にまでさかのぼる。近代野球ではローテーションが確立されており、先発投手は原則１週間に１度の登板だ。次に大台へ到達する投手が出るのは、いつになるのだろう。（デイリースポーツ・高野勲）

Ａ ＤｅＮＡの５５年