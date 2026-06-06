「JO1」の河野純喜（28）が5日に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。プライベートで親交のある意外な芸能界の友人を明かした。

今回は河野、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル、「おひなさま」の愛称で知られるモデルの長浜広奈をゲストに横浜関内・中華街エリアの「コスられないグルメ」を探索した。

料理の到着を待つ間のトークで「芸能界での交友関係」の話題となり、MCの有田哲平から「どういう人と遊んでるの?」と問われた河野。「僕もそんなに多い方ではないのですが」と控えめに前置きしつつ、仲の良い友人として「なにわ男子の大橋和也と俳優の板垣李光人」と明かした。

続けて「この前、大橋和也から急に電話かかってきて」と、突然焼き鳥に誘われたという。場所は大橋が行きつけの焼き鳥屋で「スッゴい高いらしくて」と高級店だったこともあり「おごってくれるのかな」と期待した。

しかし、会計の際に大橋から「ジャンケンね」と提案された。これに有田は「え!?マジで!?ジャンケンで決めるの?会計」とびっくり。結果は「和也がジャンケン負けて」とおごってもらったが、有田は「だったら最初からおごってくれた方がカッコいい」と大笑いしていた。