５月３１日に嵐としての活動を終えた櫻井翔（４４）が、日本テレビ系音楽番組「ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ ＤＡＹ」（７月４日放送）の総合司会を１４年連続で務めることが５日、分かった。

近年は約８時間の放送が続いていたが、今年は幕張メッセから２０１９年以来、７年ぶりの９時間台となる９時間３０分にわたって生放送。櫻井は「今年も豪華なアーティストの皆さんと『夏が始まったな』と感じてもらえる熱量のある時間を届けられたら」と意気込んでいる。

今年のテーマは「音楽の物語」で、総勢５０組以上のアーティストが出演。好きな曲だけをイヤホンで聞く時代に、音楽を“物語”と一緒に味わうことで、新たな音楽との出会いや時代を越えた名曲の再発見を期待しているという。

櫻井は自身のターニングポイントになった楽曲について「シブがき隊さんの『スシ食いねェ！』です。初めてテレビに出て踊った曲です」と明かし、「当時はまだ学校に芸能活動のことを伝えていなくて『カメラに映らない場所で踊らせてください』という、お願いをしていました」と笑顔で振り返った。

嵐のメンバーでは７月期のテレビ朝日系ドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜Ｓｅａｓｏｎ２」に相葉雅紀、ＴＢＳ系ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」に二宮和也が出演。グループとしての活動を終了しても、嵐尽くしの７月となる。