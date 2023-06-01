＜速報＞渋野日向子は全米2日目「71」 首位と1打差2位でホールアウト
＜全米女子オープン 2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが進行中。渋野日向子は2日目を3バーディ・3ボギーの「71」で回り、トータル3アンダー・2位でホールアウトした。
【写真】渋野日向子の飛ばし術 左足がポイントだった！
2打差3位からスタート。前半10番、12番でバーディを奪う。13番で初めてボギーとした後、17番パー5でバーディ。18番、後半6番とボギーを喫したが、安定したプレーを展開して、ホールアウト時点で首位と1打差の2位につけた。トータル4アンダー・首位にこれからラウンドするキム・セヨン（韓国）。トータル3アンダー・2位には渋野、チョン・インジ（韓国）、ジェニファー・カプチョ（米国）らが並んでいる。神谷そらは3つ伸ばし、トータル2アアンダー・8位タイに浮上。同順位につける畑岡奈紗はスタートしたばかり。日本勢は史上最多23人が出場。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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