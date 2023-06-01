決別のカウントダウンが、いよいよ現実味を帯びてきた。メッツの千賀滉大投手（３３）を巡り、米メディア「ヘビー」は５日（日本時間６日）、球団が５年７５００万ドル（約１２０億円）右腕との契約解消へ傾いているとの衝撃的な見方を報じた。単なる不振選手の処遇論ではない。同記事ではメッツ地元ニューヨークの放送局「ＳＮＹ」のチェルシー・ジェーンズ記者の話として、球団側が千賀をＤＦＡ（事実上の戦力外）とし、残り契約を負担する可能性に言及したことを取り上げており、波紋を広げている。

千賀は４月２６日（日本時間２７日）のロッキーズ戦で腰椎を痛め、２日後に負傷者リスト入り。今季は５試合で０勝４敗、防御率９・００、２０回でＷＡＲはマイナス０・９と、先発陣の中でも厳しい数字が並んだ。復帰へ向けたマイナーでのリハビリ登板も３試合で１２回、防御率５・２５。３日（同４日）の３度目の調整登板は５回６安打３失点、２四球、５奪三振と一定の形はつくったが、メジャー復帰を即決させるほどの内容とは受け止められていない。

今回の報道が踏み込んでいるのは、球団側の「我慢の限界」を金銭面まで含めて描いた点だ。ジェーンズ記者は、今すぐ千賀を切れば今季と来季に各１４００万ドル（約２２億４０００万円）の残額負担が生じるため「安くはない」としながらも、メッツは財政的にはその代償を払える一方で、精神的には引き留める余裕がないかもしれないと指摘。千賀への忍耐は明らかに「限界に達している」とした。

もちろん、メッツにとっても痛みは大きい。本来ならＤＦＡで高額年俸を抱え込むより、トレードで放出するのが理想だ。だが、５年７５００万ドルの契約を結んだ右腕は不振と故障を抱え、他球団が残り年俸を引き受けるハードルは高い。実際、放出話はここ数か月くすぶりながら、成立には至っていない。

先発ローテーションの防御率も４・３９と伸び切らず、チーム事情だけを見れば千賀の復活は必要なはずだ。それでも地元局記者が「もう一度、ラストチャンスを与える可能性は高い」としつつ、その機会を逃せば多くの猶予は残されていないとの見立てを示した意味は重い。

既報の「戦力外危機」から一歩進み、今回の焦点は契約の着地点そのものへ移った。千賀に残された道は、事態が好転する可能性が限りなく低くなっているものの、次の登板で疑念をねじ伏せることだけになりつつある。