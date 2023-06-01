銀河系軍団が、また禁断の獲物に手を伸ばすのか。米全国紙「ＵＳＡトゥデー」は５日（日本時間同日）、ドジャースが８月３日午後６時（同４日午前７時）に迫るトレード期限を前に、タイガースのタリク・スクバル投手（２９）獲得の有力候補に浮上していると伝えた。

スクバルは２０２４、２５年にア・リーグのサイ・ヤング賞を２年連続で受賞した球界屈指の左腕。今季は７試合に先発して３勝２敗、防御率２・７０、４３回１／３で４５奪三振。左ヒジの遊離体除去手術から復帰途上とはいえ、戻れば１０月の空気を変え得る存在だ。

背景にあるのは、ドジャースの「勝ち切るための保険」だ。チームは４日（同５日）のダイヤモンドバックス戦に２―３で敗れたものの、４０勝２３敗でナ・リーグ西地区の主導権を握る。ワールドシリーズ２連覇を果たした王者でありながら、スネル、グラスノー、ディアスら投手陣には故障者も多い。大谷翔平投手（３１）の二刀流運用を見据えても、もう１枚の絶対的エースを加える意味は大きい。

もちろん代償は安くない。タイガースは２５勝３８敗でア・リーグ中地区４位に沈み、売り手に回る可能性がある一方、スクバルは今季年俸３２００万ドル（約５１億１５００万円）で、２０２７年シーズンからフリーエージェントとなる大物。ロバーツ監督は同紙に対し、獲得の可能性を問われると「彼らは激怒するだろうね」と冗談交じりに反応しつつ「我々にはそれを実現できるだけの有望株がいる」と含みを持たせた。

ドジャースの強みは、現有戦力だけではない。ＭＬＢパイプラインのランキングでは育成組織がリーグ２位で、トップ１００入りの有望株を５人保有。ホスエ・デ・パウラ外野手（２１）、ザイヒル・ホープ外野手（２１）、エドゥアルド・キンテーロ外野手（２０）ら上位３人はいずれも外野手で、右腕リバー・ライアン投手（２７）、左腕ジャクソン・フェリス投手（２２）ら投手陣も交換要員として名前が挙がる。

米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者は「今の彼らは恐ろしい存在だが、さらに恐ろしいのはタイガースを誘惑できるファームを持っていることだ」と指摘した。

ブレーブス、ブルワーズ、レイズ、ガーディアンズも移籍先の候補に挙がる中、最後に若き才能を差し出してでも勝ちに行くのか。ドジャースの３連覇ロードに、今夏最大級の牴仄鎰瓩投下されようとしている。