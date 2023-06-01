阪神は５日の楽天戦（甲子園）に８―１で大勝し、連敗は「３」でストップ。藤川球児監督（４５）も「投げるべき人が投げて、ピンチもあって、４番が打ってタイガースらしいゲーム」と思わず目を細めた。

先発・高橋が７回６安打１失点の快投を見せると、試合前時点で交流戦打率１割９分８厘と貧打にあえいだ打線もこの日は大爆発。相手先発・岸に対して５回に佐藤の２点適時打で先制し、６、７回も得点を重ねて相手を突き放した。

昨季は西武→楽天との６連戦を全敗で終え、７連敗を喫した苦い記憶もあっただけに、ただの１勝ではない。交流戦で重くのしかかっていたイヤなムードを振り払う価値ある白星となった。

それでも指揮官は「ファンの方もそういった（〇連勝、〇連敗といった）ニュースは大好きだし、やっぱり喜怒哀楽のひとつではありますからね。自分たちは常に新しいゲームを行っていくと」と平常心を貫く。

さらにこの１勝に浮かれることなく「毎試合いろんなことが起こるのがペナントレース。こちらはジッと先を見据えながら全力で戦う。常に最高の準備をして、結果は分かりませんから、明日も全力で立ち向かうと」と静かに闘志を燃やした。

一方で気がかりなのは、森下翔太外野手（２５）の状態だ。５回に死球を受け、試合途中に交代。検査の結果は「右手首の打撲」で、６日以降は様子を見ながらの試合出場になることが球団から発表された。

打線が完全復調とは言えないチームにとって、主軸を担う背番号１の離脱は何としても避けたいところ。佐藤とともに得点力を支える存在だけに、状態を見極めながら慎重に起用していくことになりそうだ。

セ上位３球団が１・５ゲーム差にひしめく大混戦だけに、これ以上の足踏みは許されない。自慢の猛虎打線にはまだほど遠いが、この大勝を巻き返しのキッカケにできるか――交流戦で苦しんできた猛虎軍がここから再び牙をむく。