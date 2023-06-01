中日が長いトンネルを抜け出した。５日の西武戦（バンテリンドーム）は１―０で今季２度目のサヨナラ勝ち。連敗を５で止め、交流戦を５勝５敗のタイに戻した。

決めたのは阿部寿樹内野手（３６）だ。０―０の９回二死一、二塁。代打で登場すると、西武先発・高橋の１５４キロ直球を右前へはじき返した。「とにかく速い球に合わせて。初球を見送ってしまったんですけど、前に飛んでくれと思いながら打ったら前に飛びました」。ベテランの劇打に、ドームのボルテージは一気に跳ね上がった。

１週間ぶりの白星に胸をなで下ろしたのは、ナインとファンだけではない。地元ラジオ局にとっても待望の勝利だった。今週（１〜７日）はビデオリサーチによる聴取率調査週間。聴取率は広告営業を左右する重要な指標だけに、中日戦を中継する東海ラジオ、ＣＢＣラジオは２日からのソフトバンク、西武６連戦に解説者２人を配する特別体制で臨んでいた。５日も東海ラジオは山崎武司氏と松井稼頭央氏、ＣＢＣラジオは吉見一起氏と小笠原道大氏という豪華布陣だった。

ところが肝心のドラゴンズは２〜４日のソフトバンク戦で３連敗。地元ラジオ局関係者は「ドラゴンズがリードされると、野球中継を聴いてくれる人が減ってしまいますから、とにかく勝ってほしいんです。３日のソフトバンク戦も５―５の同点から延長１１回表に３点を勝ち越されると、数字がガタッと落ちました」と本音を漏らす。

名古屋地区では全日で最も聴かれているラジオ局はＺＩＰ―ＦＭとされる。それでも東海ラジオとＣＢＣラジオには中日戦という強力コンテンツがあり、野球中継の時間帯には王者を上回る数字を出すケースも少なくない。聴取率調査週間での中日の白星は、何よりの追い風だ。「明日も明後日も勝ってほしいです！」。中継ブースからは、竜の連勝を願う切実な声が響いていた。