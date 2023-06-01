巨人が５日のロッテ戦（東京ドーム）に８―２で勝利し、４連勝。佐々木俊輔外野手（２６）が５試合連続安打となる３打数１安打１打点、１四球の活躍で勝利に貢献した。

打線に火をつける一打となった。１―０で迎えた６回無死一、三塁の好機で打席を迎えた佐々木は、相手先発・広池の投じた２球目、１２９キロのチェンジアップをうまくはじき返し中前に。喉から手が出るほど欲しかった２点目を奪うと、後続も奮起してこの回一挙５得点。援護を背に９回２失点と好投した先発・井上には自身初の完投勝利となる５勝目がついた。

佐々木は「最近、僅差の試合で投手に苦労させているので、野手が援護したいなと思って。なんとか１点取りたいなと思って打席に入りました」と熱い胸の内を明かした。

要所での活躍が際立つ若武者だが、大先輩が偉業を達成した試合でも一役買っていた。それは坂本がサヨナラ３ランを放ち通算３００本塁打を達成した５月１３日の広島戦（福井）だ。勝利後のグラウンド上で、坂本の愛弟子である増田陸から師匠へメモリアルボードが手渡されるほほえましいシーンが大きな話題となったが、その裏ではこんな爛廛船魯廛縫鵐悪瓩盖きていた。

劇的勝利の直後、ナインは歓喜に沸いてお祭り騒ぎ。そのため、愛弟子から師匠へと渡される段取りだったボードはベンチのスタッフが手にしたまま「中ぶらりん」となっていたが、これに気付いた佐々木はすぐさま受け取ると、増田陸にこっそりと手渡してバトンタッチ。その後の猝松賁稔瓩悗箸弔覆っていった。

佐々木自身は「たまたま自分が先に気付いただけなので…。すぐに陸に渡せてよかったです」と謙遜気味に当時を振り返ったが、その広い視野なくして感動のシーンが生まれなかったのは確か。ただ、その能力は先輩を見習って得たものであることも確かなようだ。

「勇人さんには普段からいろいろなアドバイスをもらってますが、内外野で守備位置が違うのに『こうしてみたらどう？』と、僕のプレーを見て気付いたことを助言してくれたりするんです。本当にチーム全体を見てくれているんだなと驚きましたし、勇人さんみたいに広い視野を持てるようになりたいなと思いますね」（佐々木）

先輩譲りの俯瞰力で狄瀬▲轡好鉢瓩魴茲瓩榛粥耕據成長著しいヤングＧは、今後もチームを力強く支えるキーマンとなっていきそうだ。