◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

久しぶりに浴びる歓声が心地よかった。中山は二塁でベンチに向かって右手を突き上げた。「本当に、こんな日になると思っていなかった。チームに貢献できてよかったです」。３―０の６回２死満塁。２番手右腕・八木の外角低め１４８キロ直球を振り抜くと、打球は伸びて左中間フェンスに直撃した。走者一掃の適時二塁打でリードを６点に広げ、試合を決定づけた。「試合前、温大さんから『礼都頼むぞ！』ってすごいプレッシャーをかけられていたので（笑）」。好投を続ける左腕の期待にも見事応えた。

４試合ぶりにスタメンに名を連ねチャンスをものにした。両軍無得点の５回１死一、三塁で先発・広池の外角１４９キロ直球を捉え、４月７日以来約２か月ぶり、今季２打点目となる先制犠飛。８回１死一塁では４番手・益田から中越え適時二塁打を放ち、プロ最多５打点の大暴れでチームを４連勝に導いた。

６年目の今季、右翼のレギュラー候補として期待され開幕スタメンを勝ち取ったが、打率１割台と低迷。５月１３日の広島戦（福井）に「８番・右翼」で出場も５打数無安打で翌１４日に今季２度目の登録抹消となった。石井２軍監督から「何戻ってきてんねん」と突っ込まれたが、大田２軍打撃コーチ、金城２軍オフェンスコーチらの力も借りてようやく復調の兆しが出てきた。「いろんな方に支えられて今日打てた。感謝しかない」。試合前には橋上監督代行から「８割でも捉えたら飛んでいくだろ。楽にいけよ」と助言され、平常心で試合に臨めていた。

偉大な先輩の背中を追いかけている。５月１３日の広島戦では坂本の通算３００号となるサヨナラ弾を見届け「やっぱりスターだなと。ああいうところでちゃんと決めるところはすごい」。長嶋茂雄さんの一周忌となった３日のオリックス戦（東京Ｄ）では丸の代打満塁弾を目に焼き付けた。「またこうやって活躍する時をイメージしながらやっていた」。自身がヒーローになる姿を思い描いてきた。

先月２８日の再昇格後、２度目のスタメンで結果を残した。「もらったチャンスを生かすことができてよかった。今日はうまくいったので、また明日以降も続けていきたい」。がむしゃらにレギュラーを奪いにいく。（臼井 恭香）