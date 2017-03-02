◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人がロッテに快勝し、今季２度目の４連勝を飾った。先発・井上温大投手（２５）が最終９回にソトに２ランを許したが、７安打７奪三振２失点でプロ初完投。５勝目（４敗）を挙げた。

巨人先発の井上がプロ初完投。惜しくもあと１死で完封勝利を逃した。今年は５月３１日の日本ハム戦で竹丸がチーム初完投を記録したが、その試合は８回を投げて敗戦投手。完投勝ちは井上が初めてだ。

背番号は９７。巨人で背番号９０番台の投手が完投勝ちは（カッコ内は完封）

番号 年度と完投勝利数

９９シューメーカー＝２２年１（１）

９７姜 建銘＝０６年１（１）

９７井上温大＝２６年１

９５メルセデス＝１８年２（１）

９３東野 峻＝０８年１

９１オビスポ＝０９年１

９０田口麗斗＝１６年２（１）

〃 ＝１７年３（２）

９７番は姜建銘と並び２番目の大きさ。日本人投手では東野の９３番を上回り、最も大きい背番号の完投勝ちとなった。

これで井上は開幕から９試合に登板して５勝４敗。勝利した次の試合は○○○●と、初の連勝で白星を先行させた。（阿部 大和）