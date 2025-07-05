◇交流戦 広島2─2オリックス（2026年6月5日 マツダスタジアム）

広島は5日、連夜の延長12回激闘の末、オリックスと2―2で引き分けた。0―1の7回2死三塁では、1番・名原典彦外野手（25）が同点の適時三塁打を放ち、執念をみせた。その後、相手バッテリーミスで一時勝ち越しの生還を果たすなど、“気合と根性”を信条とする若ゴイが奮闘した。2―1の9回から登板した森浦大輔投手（27）が同点に追いつかれ、逃げ切ることはできなかったものの、救援陣の奮闘で今季3度目の引き分けに持ち込んだ。

球場に漂う嫌なムードを名原が、ひと振りで払しょくした。0―1の7回2死三塁。カウント2ボールと打者有利の状況から、寺西の外寄り152キロ直球を右中間へはじき返して同点の適時三塁打とした。劣勢を跳ね返す一打に、気合のガッツポーズも飛び出した。

「気合と根性を出して必死にいった結果、（2ボールから）弱気に（守りに入ること）なることなく、積極的にスイングできた結果だと思う。考えすぎずに、シンプルにゾーンに来たやつを振りにいくことだけ（を考えていた）」

その後、2死一、三塁から、相手4番手・入山が小園に投じた3球目が捕逸となり、三塁から生還。一時、勝ち越しの得点を刻み、気合に満ちあふれた表情のまま、ナインとハイタッチを交わした。この日は3回の第2打席でも中前打を放ち、デビューから12試合で7度目のマルチ安打を記録した。奮闘が続く若ゴイ。新井監督からも「本当に連日、良いものを見せてくれている」と賛辞を受け取った。

「気合と根性」を信条とする背番号92。打席の中では全身を使ってタイミングを取ることも意識し、結果につなげている。

「タイミングを取るのが下手くそで、小さく固まってしまう（傾向にある）ので、全身でタイミングを取りながら構えている」

昨年10月のフェニックス・リーグ時に、広瀬2軍外野守備走塁コーチから助言を受けて実践。以降、左右の足を交互に動かしながらタイミングを計っている。これにより、始動の遅れが減り、ミート力も向上した。持ち味とする守備力、走力とともに、打力も一段とレベルアップできたことが、今の活躍につながっている。

前日4日に続く2試合連続で延長12回を戦ったのは、自身初の経験。「こういうのは1軍の試合に出ていないと経験できない。一試合一試合、気合と根性で戦うだけなので、また切り替えてやっていきます」と名原。チームは今季3度目の引き分けに終わったが、名原に一喜一憂している暇などない。その視線はすでに、次戦を見据えていた。（長谷川 凡記）