日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』の放送が決定し、14年連続で総合司会を櫻井翔さん（44）が務めることが6日に発表されました。櫻井さんが、番組への意気込みや自身のターニングポイントになった楽曲について明かしました。

7月4日午後1時半から9時間半にわたって生放送される『THE MUSIC DAY 2026』。今年の番組テーマは『音楽の物語』。音楽を“物語”と味わうことで新たな音楽との出会い、世代も性別も全てを超えた名曲を総勢60組を超えるアーティストたちが披露します。

14年連続で総合司会を務める櫻井さんはコメントで「気づけば14回目になりますが、毎年、『THE MUSIC DAY』が“夏のはじまり”のような番組になったらいいなと思いながらやっています。今年も豪華なアーティストの皆さんとともに、『夏が始まったな』と感じてもらえるような、熱量のある時間を届けられたらうれしいです」と意気込みを明かしました。

また、自身の"ターニングポイントになった楽曲"について聞かれた櫻井さんは「シブがき隊さんの『スシ食いねェ！』ですね。初めてテレビに出て踊った曲です」と回答。

その理由について「当時はまだ学校に芸能活動のことを伝えていなくて、会社には『カメラに映らない場所で踊らせてください』という、今思うとすごく不思議なお願いをしていました（笑）。画面から見て右後ろの端の方で、なるべく目立たないように踊っていたのを覚えています」と、当時を振り返りました。

さらに「その後、オンエアまでには学校にもきちんと話しましたが、僕にとって“初めてテレビに出て踊った曲”として、すごく印象に残っています」と思い出の一曲について明かしました。