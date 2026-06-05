衆参両院の正副議長は５日、衆院議長公邸で会談し、皇族数の確保に関する「立法府の総意」の取りまとめ案について合意した。

８日の全体会議で各党・会派の意見を聞いた上で、１０日に再び全体会議を開き、了承を取りつけたい考えだ。

判明した取りまとめ案によると、女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の２案を「了とする」とし、政府に法制化を求めた。

女性皇族の身分保持については、現行の皇室典範が女性皇族は結婚時に皇籍を離脱すると定めていることから、経過措置として「ご意向を尊重するなど一定の配慮をすべきだ」と指摘した。

養子案に関しては、１９４７年に皇籍離脱した旧１１宮家の男系男子が対象となる。国民の理解が得られるかとの懸念を考慮し、養子対象者の年齢や養子を迎える皇族の範囲、養子自身は皇位継承資格を持たないことなどについて、「慎重に制度設計を行う」と明記した。皇族数の確保状況を踏まえ、必要があれば「一定年数ごとに見直す」ことも求めた。

皇室典範の改正後、皇族数の確保を安定的に進めるため、必要な措置を講じる検討条項を付則に盛り込むことが適切との見解を示した。

焦点となっていた女性皇族の夫と子の身分の扱いについては、明記しなかった。ただ、立憲民主党が夫と子も皇族とすべきだと主張していたことから、直接関連づけなかったものの、必要な場合には「適時適切な措置」を講じることを付帯決議で確認するよう求めた。

森衆院議長は合意後、記者団に「それぞれの意見を十分に考慮し、最良のものとしたつもりだ」と述べた。「立法府の総意」を決定後、政府は皇室典範改正案を作成し、国会に提出する。政府・与党は今国会での改正を目指している。