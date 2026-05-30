ＡＫＢ４８の伊藤百花（２２）、倉野尾成美（２５）、佐藤綺星（２１）、八木愛月（２１）が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「秋コンサート・コンセプト」発表会に出席し、９月２６日と２７日にＫアリーナ横浜で計３公演を行うと発表した。いずれもファンの意見を反映させ、異なったコンセプトで開催。最も動員を集めた公演コンセプトは今後のコンサートの「新たな軸」として採用される初の試みで「選抜総選挙」のようにファンの動向が命運を握る形となる。

眼鏡にスーツ姿の伊藤が登場し、秋コンサートをプレゼン形式で説明した。「私たちにとって最も大切なもの、それはファンの皆さまの声です。リクエストアワーも選抜総選挙もＡＫＢ４８の歴史はいつだってファンの皆さんの声が動かしてきたのです」。今回の試みを“総選挙”などの歴史的な変革と並べた。

４月の春コンサート後にアンケートを実施し、ファンからの意見や要望を取り入れた。２６日昼公演は選抜メンバーにフォーカスし、同日夜公演は全メンバーにスポットライト、２７日はメンバーごとの推し席を設置する。集客面で最も支持を集めた公演が未来のスタンダードになるという。

４代目総監督の倉野尾は「肯定的な意見も否定的な意見もあると思う」と受け止めつつ、「ファンの方の声を生かして、よりよくしていこうと一緒にＡＫＢ４８の新しい形を追い求めていきたい」と思いを伝えた。

８月１９日発売の６８枚目のシングルでは、伊藤が渡辺麻友さん以来、１２年ぶりに２作連続でセンターに抜てきされた。この日、同シングルのタイトルが「好きｉｓｈ」だと解禁され、コンサートタイトルともリンクしている。

昨年１２月には日本武道館６公演で４万８０００人を動員。Ｋアリーナは２万人規模の会場で、演出方法などにもよるが、完売すれば３公演で６万人近くを集めるとみられる。コロナ禍後ではＡＫＢ４８にとって最大規模で、大きな挑戦となる。伊藤が「全公演満席にするぞ！」と呼びかけると、倉野尾、佐藤、八木が「お〜！」と気合を入れた。