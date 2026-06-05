◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人がロッテに快勝し、今季２度目の４連勝を飾った。先発・井上温大投手（２５）が最終９回にソトに２ランを許したが、７安打７奪三振２失点でプロ初完投。５勝目（４敗）を挙げた。打っては４試合ぶりにスタメンに名を連ねた中山礼都外野手（２４）が先制犠飛に走者一掃の適時二塁打など自身最多５打点の大暴れ。貯金を今季最多タイの６とし、交流戦はセ・リーグで唯一勝ち越しの７勝３敗で、首位と１ゲーム差の単独３位に浮上した。

気持ちは切れなかった。最後の打者を仕留めた井上が、少しだけ悔しそうに表情を緩めた。８―０の９回２死一塁。あと１球の場面でプロ初の完封が消えても、必死に前を向いた。最後はカットボールで空振り三振。「初回からいろんなことを考えながら９回までたどり着いて、１試合を完結させられた。すごく自分の自信になった」。１１１球を投げ７安打、無四球でプロ初完投勝利。大歓声を浴びながら、感慨に浸った。

味方のミスをカバーして勢いに乗った。初回１死から泉口の悪送球で出塁を許したが、すかさず一塁けん制で走者の逆を突きタッチアウト。以降は「ストライク先行ができた」と、５回まで一人の走者も出さなかった。初安打を許して迎えた１点リードの６回１死二、三塁では「粘り強く低めに集められた」と後続を三ゴロ、二飛に仕留め本塁を踏ませなかった。

８回終了時点で９０球。「９回、ゼロで抑えるぞ」。球場全体から響く「温大コール」に背中を押され、プロ７年目で初となる９回のマウンドへ。２死一塁、追い込んでからソトに投じた１５０キロの直球が左中間席への２ランになっても後悔はなかった。「悔しいまま次の打者を迎えてしまったけど、冷静にならなきゃなと」。最後はこの日７つ目の三振。５月３１日の日本ハム戦（エスコン、０●３）の同学年・竹丸以来、チーム２人目の完投で試合を締めた。

昨年まで抱えていた「打たれることへの恐怖心」を克服した。きっかけはオフから始めた熱心な“取材”だった。「先輩、後輩関係なく、いろんな人に話を聞いて。一つも打たれない投手なんていないし、ストライクゾーンに投げない限り試合は進まない。割り切って投げるしかない、とみんなから助言をもらって」。数え切れないほど多くの選手、コーチに話を聞いて回った。アプローチは違えど、皆言うことは同じ。そこで気づいた。「こんなこと思ってもしょうがないな」。考え方を変えると、迷いは不思議と消え、マウンド上では余裕も生まれた。６回以降、毎回走者を背負ったが「相手打線のデータ、映像を結構見ていた。今までよりも明確に、相手の得意、苦手を頭に浮かべながら投げられた」。打たれることはもう怖くなかった。

プロ７年目で手にした初の完投勝利。お立ち台で「気持ちいいです！」と笑顔を浮かべた左腕は早速、次の目標を掲げた。「最後の最後まで気を抜かずに、あそこをゼロで抑えられる投手になっていきたいと思います！」。向上心を持ち続ける背番号９７は、まだまだ強くなる。（北村 優衣）

◆高橋由伸Ｐｏｉｎｔ 井上はいつも通り、直球、変化球とキレは素晴らしかったし、丁寧に投げていた。打線がいいタイミングで効果的に点を取ってくれたが、それもリズム良く投げていたからだと思う。プロ初完封は今後の課題として、今まで完投すらなかったことに驚いた。でも、長いイニングを投げられる投手だし、こういう投球を続けていけば貯金を作れるピッチャーになると思う。以前は序盤に失点するとリズムを戻せない時もあったけど、自分を見つめ直してしっかり成長している。このままエースへの階段を上っていってもらいたいね。（スポーツ報知評論家・高橋 由伸）