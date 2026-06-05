◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神８―１楽天（５日・甲子園）

異常なまでの集中力だった。阪神・高橋遥人投手（３０）は１点を失った７回無死満塁、マッカスカーと伊藤光を連続で空振り三振。続く代打・渡辺佳もツーシームで二ゴロに封じ、最少失点で乗り切った。「微妙です。いっぱい、いっぱいでしたけど、粘れた」。１０三振を奪い、球団では２０１０年の能見篤史以来、１６年ぶりの開幕７連勝でリーグトップタイ。２週連続中６日で起用した藤川監督も「この後も順調にいける」と間隔を大きくは空けない起用に手応えを示した。

バットでも魅せた。５回先頭、今季４本目となる安打を左前へ。２死一、二塁となってから佐藤の２点二塁打で先制のホームを踏んだ。「打てたので僕も。めっちゃうれしいです」とガッツポーズ。今季初めての甲子園のマウンドで、ヒーローインタビューも受けた。「ずっと１人だったけど、今日は３人なので心強かった」と、佐藤、熊谷との共演に笑顔を浮かべた。

プロ９年目で初の開幕ローテ入りを果たし、息抜きも重要度を増している。甲子園やＳＧＬで練習を行った後には、クラブハウスのサウナで汗を流す。「疲れを取るっていうのもありますけど、ただただ好きで」。チームメートとたわいもない会話をしながら、水風呂と行き来して３セット。“整う”ことがリフレッシュとなっている。

チームの連敗を３で止め、本拠地での交流戦は６戦目で初白星となった。２３年から続いていた楽天戦の連敗も７でストップ。今カードは「スタジアムヒーローズデー」が開催されており、左腕は幼少期の憧れを問われると「戦隊モノ。それを見るのが日課でした」と懐古した。この日、子供たちにとってのヒーローは高橋だった。（藤田 芽生）