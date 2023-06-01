WEST.神山智洋＆Travis Japan中村海人『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』地上波初放送へ「みなさまのご来店、心よりお待ちしております」
WEST.の神山智洋が主演、Travis Japanの中村海人が共演する東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』（2025年4月期）の続編としてLeminoで配信された『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』（全10話）が、7月4日から毎週土曜午後11時40分枠で地上波放送されることが決定した。
【写真】敏腕シェフ・翔太（神山智洋）ら個性的なキャラクター
味覚を失ったフレンチシェフと鋭敏な舌を持つ落ちこぼれ僧侶という異色の2人が夜の寺の境内で屋台をオープン、悩みを抱えた客と心を通わせ新たな一歩を踏み出していく――疲れた夜に心とお腹を満たすハートフルな物語として、多くの反響を呼んだシーズン1。その続編が、視聴者の好評を受け地上波放送に復活する。
シーズン1から引き続き、味覚を取り戻した天才フレンチシェフ・翔太役を神山、味覚は優れるものの料理は全くできない元副住職・輝元役を中村が演じる。シーズン2では寺の境内を飛び出し大都会・横浜で屋台をオープンすることに。意気ようようと寺を後にする2人だが、出店場所として案内されたのは思ってもいなかったところで…。新天地に四苦八苦しながらも、きょうも夜な夜なさまざまな問題を抱えたお客さんに心温まる料理と説法で癒しを届ける。
またシーズン1から引き続き、翔太の幼なじみで人気レストランのオーナーシェフ・陽美役の剛力彩芽、そして2人をあたたかく見守る輝元の両親、輝徳役の竹中直人、真耶役の石田ひかりが続投。さらにシーズン2からは、新オープンする屋台の最初の客となる少女・星羅役に永瀬ゆずな、星羅を育てるシングルマザー・奈津子役に橋本マナミ、地元のコミュニティFMプロデューサー・藤間渉役にB&ZAIの矢花黎が登場する。
さらに伝説のギャルソン・御崎役の小手伸也に、まじめすぎる警備員・鏑矢役の勝村政信、そして屋台が入るビルを所有し「中華街の母」とも呼ばれる・桂華役に浅野ゆう子が加わり、新天地・横浜での新たな出会いが、物語を動かしていく。
■キャストコメント
▼神山智洋（WEST.）
――地上波放送決定にあたっての気持ちを教えてください。
翔太と輝元として、土曜の夜に帰ってこられたこと、心からうれしく思います。
気軽にご来店いただける、土曜の夜の癒しの時間をご提供できればと思います。
――神山さん演じる翔太と中村さんが演じる輝元のバディの変化はありますか？また役としてでなく、中村さんの印象の変化もあれば教えてください。
シーズン1は翔太と輝元の出会いから、数々の衝突を経て、お互いを理解し、翔太の過去と向き合い、失った味覚を取り戻していくというお話でしたが、シーズン2は翔太と輝元の成長が大きなテーマになっています。翔太はシェフとして、輝元はギャルソンとしてのステップアップが強く描かれています。うみ（中村）は共演前から仕事は一緒にしていたのですが、とても気の利く視野の広い子だなという印象でした。初対面の人でもすぐに仲良くなれる愛される才能をもった素敵な青年だと思います。
――土曜の夜にご覧になる方へのメッセージをお願いします。
おいしいご飯がたくさん登場しますので、かなりの飯テロドラマになっていると思います（笑）ぜひともお腹を空かせていただき、翌日の献立に取り入れていただければと思います。
――ズバリ、「ミッドナイト屋台」シーズン2のみどころを教えてください。
シーズン1は輝元が副住職を務めるお寺が舞台でしたが、シーズン2では屋台を横浜に移し、新たな環境に挑戦します。シーズン1に続き、シーズン2の登場人物も個性豊かな方達ばかりです。
それぞれが悩みを抱えて来店し、翔太と輝元が最高の料理と最高のサービスで心を解きほぐしながら、日本の屋台初の星獲得に向けて奮闘していきます。さらに、翔太にかわいらしい弟子も出来ます。土曜の夜に、みなさまのご来店、心よりお待ちしております。
▼中村海人（Travis Japan）
――地上波放送決定にあたっての気持ちを教えてください。
率直にうれしいです！
配信でもいろいろな方に観ていただいたと思うんですけど、より多くの方にこのドラマを届けられるのは素直にうれしいです。夢のようです！
――神山さん演じる翔太と中村さんが演じる輝元のバディの変化はありますか？また役としてでなく、神山さんの印象の変化もあれば教えてください。
神山くんとは先輩と後輩という立場でしたが、ドラマ中は兄弟みたいにいつもくだらない話を聞いてくれたり、ご飯にも連れていってくださったり、本当にお世話になりましたし、座長としての姿を学ばさせていただきました！
――土曜の夜にご覧になる方へのメッセージをお願いします。
お仕事などで疲れた身体や頭やいろんなことを忘れられるような、平日に頑張ったご褒美のような、そんな作品になっていると思います。
暖かいですし、おいしそうなご飯を見てぜひ作ってみてもらいたいです！
――ズバリ、「ミッドナイト屋台」シーズン２のみどころを教えてください。
翔太、輝元が新天地でどのような屋台を開いていくのか、そして、2 人は仲良くできるのか！笑
そこがいちばんの見どころだと思います！
■東海テレビ 遠山圭介プロデューサーコメント
いつも“仲良く”ケンカをするあの最強バディの物語が再び開幕します。
今度の舞台は夜のお寺から都会へ。
意気ようようと乗り込む2人ですが、契約した場所はなんと商業ビルの地下駐車場…
まさにどん底のスタートともいえる新天地でのチャレンジですが、これまでも幾多の逆境に立ち向かってきた2人が、どのように壁を乗り越えていくのか？
さらにスケールアップした翔太の料理とともに、RPGゲームのように少しずつ仲間を増やし、成長していく姿を楽しんでいただければ幸いです。ご期待ください。
【写真】敏腕シェフ・翔太（神山智洋）ら個性的なキャラクター
味覚を失ったフレンチシェフと鋭敏な舌を持つ落ちこぼれ僧侶という異色の2人が夜の寺の境内で屋台をオープン、悩みを抱えた客と心を通わせ新たな一歩を踏み出していく――疲れた夜に心とお腹を満たすハートフルな物語として、多くの反響を呼んだシーズン1。その続編が、視聴者の好評を受け地上波放送に復活する。
またシーズン1から引き続き、翔太の幼なじみで人気レストランのオーナーシェフ・陽美役の剛力彩芽、そして2人をあたたかく見守る輝元の両親、輝徳役の竹中直人、真耶役の石田ひかりが続投。さらにシーズン2からは、新オープンする屋台の最初の客となる少女・星羅役に永瀬ゆずな、星羅を育てるシングルマザー・奈津子役に橋本マナミ、地元のコミュニティFMプロデューサー・藤間渉役にB&ZAIの矢花黎が登場する。
さらに伝説のギャルソン・御崎役の小手伸也に、まじめすぎる警備員・鏑矢役の勝村政信、そして屋台が入るビルを所有し「中華街の母」とも呼ばれる・桂華役に浅野ゆう子が加わり、新天地・横浜での新たな出会いが、物語を動かしていく。
■キャストコメント
▼神山智洋（WEST.）
――地上波放送決定にあたっての気持ちを教えてください。
翔太と輝元として、土曜の夜に帰ってこられたこと、心からうれしく思います。
気軽にご来店いただける、土曜の夜の癒しの時間をご提供できればと思います。
――神山さん演じる翔太と中村さんが演じる輝元のバディの変化はありますか？また役としてでなく、中村さんの印象の変化もあれば教えてください。
シーズン1は翔太と輝元の出会いから、数々の衝突を経て、お互いを理解し、翔太の過去と向き合い、失った味覚を取り戻していくというお話でしたが、シーズン2は翔太と輝元の成長が大きなテーマになっています。翔太はシェフとして、輝元はギャルソンとしてのステップアップが強く描かれています。うみ（中村）は共演前から仕事は一緒にしていたのですが、とても気の利く視野の広い子だなという印象でした。初対面の人でもすぐに仲良くなれる愛される才能をもった素敵な青年だと思います。
――土曜の夜にご覧になる方へのメッセージをお願いします。
おいしいご飯がたくさん登場しますので、かなりの飯テロドラマになっていると思います（笑）ぜひともお腹を空かせていただき、翌日の献立に取り入れていただければと思います。
――ズバリ、「ミッドナイト屋台」シーズン2のみどころを教えてください。
シーズン1は輝元が副住職を務めるお寺が舞台でしたが、シーズン2では屋台を横浜に移し、新たな環境に挑戦します。シーズン1に続き、シーズン2の登場人物も個性豊かな方達ばかりです。
それぞれが悩みを抱えて来店し、翔太と輝元が最高の料理と最高のサービスで心を解きほぐしながら、日本の屋台初の星獲得に向けて奮闘していきます。さらに、翔太にかわいらしい弟子も出来ます。土曜の夜に、みなさまのご来店、心よりお待ちしております。
▼中村海人（Travis Japan）
――地上波放送決定にあたっての気持ちを教えてください。
率直にうれしいです！
配信でもいろいろな方に観ていただいたと思うんですけど、より多くの方にこのドラマを届けられるのは素直にうれしいです。夢のようです！
――神山さん演じる翔太と中村さんが演じる輝元のバディの変化はありますか？また役としてでなく、神山さんの印象の変化もあれば教えてください。
神山くんとは先輩と後輩という立場でしたが、ドラマ中は兄弟みたいにいつもくだらない話を聞いてくれたり、ご飯にも連れていってくださったり、本当にお世話になりましたし、座長としての姿を学ばさせていただきました！
――土曜の夜にご覧になる方へのメッセージをお願いします。
お仕事などで疲れた身体や頭やいろんなことを忘れられるような、平日に頑張ったご褒美のような、そんな作品になっていると思います。
暖かいですし、おいしそうなご飯を見てぜひ作ってみてもらいたいです！
――ズバリ、「ミッドナイト屋台」シーズン２のみどころを教えてください。
翔太、輝元が新天地でどのような屋台を開いていくのか、そして、2 人は仲良くできるのか！笑
そこがいちばんの見どころだと思います！
■東海テレビ 遠山圭介プロデューサーコメント
いつも“仲良く”ケンカをするあの最強バディの物語が再び開幕します。
今度の舞台は夜のお寺から都会へ。
意気ようようと乗り込む2人ですが、契約した場所はなんと商業ビルの地下駐車場…
まさにどん底のスタートともいえる新天地でのチャレンジですが、これまでも幾多の逆境に立ち向かってきた2人が、どのように壁を乗り越えていくのか？
さらにスケールアップした翔太の料理とともに、RPGゲームのように少しずつ仲間を増やし、成長していく姿を楽しんでいただければ幸いです。ご期待ください。