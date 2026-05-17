久留米競輪の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）は3日目。勝負の準決勝を迎える。注目は11Rだ。

九州トリオは阿部英―嘉永―山田で結束。阿部英が格上の2人を連れて前々に攻めれば、最後は嘉永―山田で抜け出す。阿部英も動きは上々で粘り込みが怖い。二次予選でワンツーを決めた菊池―鈴木の関東117期コンビも見逃せない。

＜1＞鈴木玄人 前回の落車で自転車もシューズも一新した。一緒に練習した菊池君とワンツーが決まって良かった。ここも菊池君に。

＜2＞嘉永泰斗 初日のまま乗ったけど、上積みを狙ってセッティングをやろうと思う。初連係の阿部君へ。

＜3＞小堀敢太 初日の分も長い距離を踏みたかった。出来過ぎです。練習の強度を上げられたのが良かったのかな。自力。

＜4＞松坂洋平 ラインのことを考えて仕掛けてくれた郡司君のおかげ。関東へ。

＜5＞菊池岳仁 前回よりいいし、初日よりも疲れが抜けてフレッシュに走れた。自力で頑張る。

＜6＞箱田優樹 初日が雨だったのもあるけど、初日よりは周りが見えていた。北3番手で。

＜7＞阿部英斗 久留米は相性がいいし、セッティングを戻して感触も戻ってきている。九州の先頭で自力。

＜8＞須永優太 体の調子が上がって初日よりも良かった。小堀君の番手。

＜9＞山田庸平 脚の感じはいつも通りだけど、アップ中や周回中の感じは初日の方が良かった。九州3番手。