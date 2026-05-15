【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に挑む日本代表は４日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿２日目の練習を行った。ＭＦ久保建英はこの日、２５歳の誕生日を迎えた。１８歳の代表デビューから活躍し続け、代表の中心選手として２度目のＷ杯を迎える久保の現在地を後藤記者が「見た」。

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久保がＡ代表で初めて誕生日を迎えたのは１８歳になった２０１９年だった。代表活動中では今回で６度目だ。２５歳となり、ＤＦ菅原に誕生日ケーキを手渡されると屈託のない笑顔になった。

「家族と祝えないのは悲しいですけど、代わりに代表のみんなが祝ってくれるのでうれしいですね」

若手から中堅への入り口にさしかかる年齢となった。久保は「メンタル的にも僕、若いので、あんまり現実的に３０とかはまだ見えていないですね。体がきついとかはあんまりない。よくみんな２５になって年取ったとか言うけど、タイプ的にもまだそんな感じはないですね」と心境を語った。

心身ともに、ここから全盛期を迎えるだろう。すでにピッチ上の振る舞いからは、中心選手としての自覚が伝わる。ボールを呼び込み、要求し、仲間を鼓舞するなど、多くの場面で、久保の声が何度も響く。チーム最年少２１歳だった前回大会から主力となって迎える２度目のＷ杯へ、「確かな自信がありますし、チームとしても、前回よりもやりたいサッカーができてなおかつ、上を目指せるなという自信もある」と以前、話していたように、日本の顔として迎える。

古今東西のＷ杯の歴史を振り返ると、世界的名手の中には２５歳という脂の乗った年齢で主役になった選手がいる。１９８６年メキシコＷ杯では、アルゼンチン代表ＭＦマラドーナが準々決勝のイングランド戦で「５人抜きシュート」「神の手ゴール」を決めるなど強烈なインパクトを残して優勝し、Ｗ杯史の伝説となった。２００２年日韓Ｗ杯ではブラジル代表の怪物ＦＷロナウドが８得点で得点王に輝き、王国を頂点に押し上げた。

新たな一年の始まりの日に、久保は「欲張らずに、まずはＷ杯で勝てたらいいかなと思っている。まずはオランダ戦に向かって、いい準備をしていきたい」と冷静に前を見据えた。日本代表が目標の「Ｗ杯優勝」をかなえるためには、絶対的なアタッカーの活躍は大事な要素だ。日本の顔から、世界の顔へ―。一気に駆け上がり、輝きを放つＷ杯がもうすぐやってくる。（後藤 亮太）