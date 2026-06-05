米国で左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けたオリックス・宮城大弥投手（２４）が５日、大阪・舞洲の球団施設でリハビリを開始した。この日はゴムボールによる握力の維持など、術後の経過をチェック。最短で１年前後での競技復帰を目指すエースは、真っすぐに前だけを見据えた。

「いいことや新しいことを考えて、自分の明るい未来を想像する。これしかないので。何事も前向きにやっていきたいです」。手術痕は痛々しく残るが、術前から歯磨きや食事も利き手ではない右手で練習した。就寝時に左腕を下にしない意識付けが難しいようで「ちょっと寝不足になったりはします…」と苦笑いを浮かべた。

今季は３試合で１勝１敗。同様に右肘を手術した山下とともに、シーズンの不在は決まった。左腕の腫れが引くまでは「ゴムボールを握ったり、手をグーパーしたり」と地道な作業を継続。「（米国で手術をする）選択肢を残してくれたことも感謝しています」と球団への思いも言葉にした。

「いつか僕が野球を引退する時に『この期間があったから、ここまで長く投げられたんだ。自分にとって、必要な休息だったんだ』と思えるように…」。心に決めているのは、後ろを振り返らないこと。最高の準備を始める。（長田 亨）