【エルサレム＝福島利之】エルサレムで４日、性的少数者（ＬＧＢＴ）の権利擁護を訴える「プライド・マーチ」が開かれ、数千人が国会付近を行進した。

イスラエルは中東諸国の中では、性的少数者の権利が比較的守られていることを誇るイベントで、行進は今年で２４回目を迎える。参加者たちは、虹色のマントを身にまとい、太鼓をたたきながら行進した。主催者のハダス・ブルメンダル代表は「この行進は単なる抗議でなく、私たちがどのような社会に住みたいかを示す宣言だ」と語った。

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地のあるエルサレムは、保守的で宗教色が強い都市だ。２０１５年にはユダヤ教の超正統派の男が行進に乱入してナイフを振り回し、１６歳の少女を殺害し、５人が負傷した事件があった。今年の行進も警察は２０００人を動員し、行進を柵で囲い、厳戒態勢を取った。

イスラエルはパレスチナ自治区ガザやレバノンで戦闘を続け、ヨルダン川西岸では入植者によるパレスチナ人集落の襲撃が相次ぐ。左派の反占領団体「フリー・エルサレム」は「性的少数者の権利をアピールすることで別の問題を隠そうとしている」と批判する。この日は、同団体の参加者たちは「占領に反対」「ガザでの虐殺をやめろ」と叫びながら行進した。