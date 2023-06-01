NY株式5日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　51144.75（-417.18　-0.81%）
ナスダック　　　26024.67（-806.29　-3.01%）
CME日経平均先物　65255（大証終比：-1415　-2.17%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10368.05（+7.73　+0.07%）
独DAX　 24759.05（-185.90　-0.75%）
仏CAC40　 8218.24（-26.05　-0.32%）

米国債利回り
2年債　 　4.149（+0.106）
10年債　 　4.524（+0.052）
30年債　 　4.993（+0.018）
期待インフレ率　 　2.369（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.038（+0.015）
英　国　　4.903（+0.005）
カナダ　　3.469（+0.032）
豪　州　　4.908（-0.009）
日　本　　2.658（-0.002）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.05（-2.99　-3.21%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4366.30（-138.70　-3.08%）

ビットコイン（ドル）
61266.26（-2309.61　-3.63%）
（円建・参考値）
982万0369円（-370207　-3.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ