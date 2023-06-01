ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４１７ドル安 ナスダックは３％の大幅安
NY株式5日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 51144.75（-417.18 -0.81%）
ナスダック 26024.67（-806.29 -3.01%）
CME日経平均先物 65255（大証終比：-1415 -2.17%）
欧州株式5日終値
英FT100 10368.05（+7.73 +0.07%）
独DAX 24759.05（-185.90 -0.75%）
仏CAC40 8218.24（-26.05 -0.32%）
米国債利回り
2年債 4.149（+0.106）
10年債 4.524（+0.052）
30年債 4.993（+0.018）
期待インフレ率 2.369（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（+0.015）
英 国 4.903（+0.005）
カナダ 3.469（+0.032）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.05（-2.99 -3.21%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4366.30（-138.70 -3.08%）
ビットコイン（ドル）
61266.26（-2309.61 -3.63%）
（円建・参考値）
982万0369円（-370207 -3.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51144.75（-417.18 -0.81%）
ナスダック 26024.67（-806.29 -3.01%）
CME日経平均先物 65255（大証終比：-1415 -2.17%）
欧州株式5日終値
英FT100 10368.05（+7.73 +0.07%）
独DAX 24759.05（-185.90 -0.75%）
仏CAC40 8218.24（-26.05 -0.32%）
米国債利回り
2年債 4.149（+0.106）
10年債 4.524（+0.052）
30年債 4.993（+0.018）
期待インフレ率 2.369（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（+0.015）
英 国 4.903（+0.005）
カナダ 3.469（+0.032）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.05（-2.99 -3.21%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4366.30（-138.70 -3.08%）
ビットコイン（ドル）
61266.26（-2309.61 -3.63%）
（円建・参考値）
982万0369円（-370207 -3.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ