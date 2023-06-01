巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が、５日のオリックス戦（東京ドーム）で完投勝利を果たした先発・井上温大投手（２５）のピッチングに「無我夢中で腕を振っているのが見えた」とうなずいた。

井上はストライク先行でテンポよく投げ、５回まで完全投球。６回の先頭・寺地にこの日初めての安打となる右前打を許したが、後続を冷静に打ち取って無失点とした。９回にはソトに２ランを浴びて完封勝利こそ逃したものの、９回１１１球を投げ抜いて完投勝利を挙げた。

杉内コーチは「最後までマウンドにいたのは評価できますし、（９回）２ランを打たれた後の最後の打者で、ちょっと怒りが見えたので、僕はああいうのがすごく大事だと思いました。悔しかったんだろうなと。あの本塁打」と左腕の表情に注目。

というのも、同コーチは５月２２日の阪神戦で４回７失点ＫＯとなった井上に対して「７点取られてますからね、僕なら絶対悔しいんですよ。えらい淡々と投げてんなっていうのは正直、思いましたけどね」と狠固颪記瓩剖豸世鯆茲靴討い拭

しかしこの日は「ガッツボーズしていましたから。全然出していいんですよね。ああいうの、増えると良いですね。最後三振を取った打者に対して、本当に出し切ったというところですよね。無我夢中で腕を振っているのが見えたので。やっぱりそういうのを出せることが、彼には必要なのかなと思っていましたから。今日それが出たので、良かったですね」と、マウンド上で喜怒哀楽をさらけ出した井上に称賛を送っていた。