◇交流戦 阪神8─1楽天（2026年6月5日 甲子園）

堂々のヒーローだ。阪神・高橋が勝った。今季初の甲子園、7回1失点でリーグトップタイの7勝目。「これまでは（ビジター球場のインタビューで）ずっと一人だったんで、三人で上がれたのは凄く心強かった」という佐藤輝、熊谷と並んだお立ち台でも「まあ微妙だったんですけど、試合をつくれて、最後粘れて良かった」と遥人節を披露した。

7回に4連打を浴びても耐え抜いた。マッカスカー、伊藤光とボールになるツーシームで連続空振り三振。代打・渡辺佳も二ゴロに打ち取った。今季最多タイ4万2639人の大観衆の「頑張れ、ハルト」の声援を力に変えた。開幕からの無傷7連勝は球団では10年の能見篤史以来16年ぶり。今季3度目の連敗阻止に貢献し、交流戦甲子園初星を飾った。

「7勝？それは運だと思う。勝ててんのはみんなのおかげ。声援も凄かったので最少失点で帰ってこられて良かった」

打席でも貢献した。3回には1球で送りバントを決めると、5回には左前打で先制の起点になった。今季安打もキャリアハイの4本目。打率も2割ジャスト。「シンプルにうれしい」と表情を崩した。

モチベーションにしている数字がある。登板翌日の新聞で高橋は記録を確認する。まず目が向くのは勝ち星でも防御率でもない。「しっかり見ているのは投球回数」と明かした。5度の手術とリハビリのため、6月段階での投球回は6年連続で「0」だった。

「いつか、きっと報われる」と信じて、地道な練習に取り組んだ日があったからこそ、今がある。投げるたびに数字は増え、7連勝とともに69回2/3に伸びた。「ここまで投げられていなかったから、数字を見ると、投げてるって実感が湧く」。積み重ねたものが高橋をさらに強くさせる。

「ボクにとってのヒーローは戦隊モノだった」と負けない左腕は最後に笑った。その輝きは増していた。（鈴木 光）

○…高橋（神）が7回1失点の好投で、山野（ヤ）に並ぶリーグトップタイの今季7勝目を挙げた。阪神投手の開幕から無傷の7連勝は、10年能見篤史（8連勝）以来16年ぶり。これで交流戦通算成績を2勝4敗とし、甲子園では初白星となった。また、高橋がチームの連敗を止めるのは今季3度目となった。