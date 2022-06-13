◇ファーム・リーグ 阪神1─0オリックス（2026年6月5日 SGL尼崎）

阪神・下村海翔投手（24）が5日、ファーム・リーグのオリックス戦（SGL）でプロ初先発を果たした。プロ最長の3回を投げて無安打無失点。24年4月の「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」からの完全復活へ向けてアピールした。

初回から快調だった。先頭・河野への3球目に術後最速の153キロを計測。4球目は149キロ直球で空振り三振だ。なおも1死一塁でも147キロ直球で投ゴロ併殺。平田2軍監督も目を細めた。

「しっかりしたフィールディングを見せてくれた。練習をやっていたという成果」

実戦デビューとなった5月22日の同リーグ、オリックス戦では1回1安打1失点、2四死球だった。「緊張してあがってしまった」。降板後は課題を挙げていたものの、この日は違った。プロ入り後の実戦では最多の29球を投じ、3三振を奪った。「前回より落ち着いて投げていた」。久保田2軍投手チーフコーチも評価した。このまま順調に進めば7月中の1軍デビューが見えてくる。期待を背負う23年のドラフト1位右腕。待望の大舞台を見据え、一歩ずつ歩を進める。（松本 航亮）