先月、大阪府堺市のブランド品販売店で二度にわたり、何者かが侵入し、腕時計などあわせて1000万円相当を盗む事件がありました。犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。

堺市内のブランド品販売店の防犯カメラ映像です。

営業時間外の誰もいない店舗に、突然、フードを被るなどした3人組が侵入。ゴルフクラブのようなもので、ショーケースのガラスを割り、手当たり次第にブランド品を盗んで去っていきました。1分も経たない間の犯行でした。

店や警察によりますと、被害にあったのは、先月10日の午前3時半ごろで、腕時計などのブランド品あわせて950万円相当が盗まれたほか、およそ1000万円分の商品が傷ついて、新品では販売できない状態になったということです。

駐車場の防犯カメラには、事件の直前、車から降りてくる犯人たちの姿が。そのあと、裏手に車を回す様子も映っていて、実行役の3人のほかに、運転手がいることがわかります。

記者

「実はこの店舗、20日後の先月30日にも同じような被害にあっていて、その犯行の様子も防犯カメラに映っていました」

道路上にとまった1台の車から出てきたのは、黒ずくめの顔を隠した人物。手にはバールのような棒をもっています。ドアの前で少しためを作ったのち、棒でドアをたたき割って侵入。

しかし、20日前とは違い、店内には何もなく…、犯人は目当ての商品がないのを確認するや否や、早々と何も盗まず逃げていきました。

店は現在、店頭での営業は中止し、インターネットでの販売だけ続けているということです。

店長

「これまで他人事だったのが自分の身に降りかかるとは全く思わないことなので、本当に怖いですし、信じられない気持ちでいっぱい」

立て続けに狙われた店。

大阪府内では、ことし2月以降、よく似た手口の窃盗事件がおよそ60件起きていて、警察は闇バイトで実行役を募る「匿名・流動型犯罪グループ」「トクリュウ」による犯行の可能性があるとみて、関連を捜査しています。