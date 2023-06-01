NY株式5日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　51445.32（-116.61　-0.23%）
ナスダック　　　26313.48（-517.48　-1.93%）
CME日経平均先物　65920（大証終比：-750　-1.14%）

欧州株式5日GMT15:03
英FT100　 10395.76（+35.44　+0.34%）
独DAX　 24819.85（-125.10　-0.50%）
仏CAC40　 8246.48（+2.19　+0.03%）

米国債利回り
2年債　 　4.149（+0.106）
10年債　 　4.532（+0.059）
30年債　 　5.001（+0.026）
期待インフレ率　 　2.373（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（+0.009）
英　国　　4.893（-0.005）
カナダ　　3.511（+0.074）
豪　州　　4.908（-0.009）
日　本　　2.658（-0.002）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.29（-1.75　-1.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4387.60（-117.40　-2.61%）

ビットコイン（ドル）
60937.77（-2638.10　-4.15%）
（円建・参考値）
976万6496円（-422808　-4.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ