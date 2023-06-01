ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１１６ドル安 ナスダックは１．９％の大幅安
NY株式5日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 51445.32（-116.61 -0.23%）
ナスダック 26313.48（-517.48 -1.93%）
CME日経平均先物 65920（大証終比：-750 -1.14%）
欧州株式5日GMT15:03
英FT100 10395.76（+35.44 +0.34%）
独DAX 24819.85（-125.10 -0.50%）
仏CAC40 8246.48（+2.19 +0.03%）
米国債利回り
2年債 4.149（+0.106）
10年債 4.532（+0.059）
30年債 5.001（+0.026）
期待インフレ率 2.373（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（+0.009）
英 国 4.893（-0.005）
カナダ 3.511（+0.074）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.29（-1.75 -1.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4387.60（-117.40 -2.61%）
ビットコイン（ドル）
60937.77（-2638.10 -4.15%）
（円建・参考値）
976万6496円（-422808 -4.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51445.32（-116.61 -0.23%）
ナスダック 26313.48（-517.48 -1.93%）
CME日経平均先物 65920（大証終比：-750 -1.14%）
欧州株式5日GMT15:03
英FT100 10395.76（+35.44 +0.34%）
独DAX 24819.85（-125.10 -0.50%）
仏CAC40 8246.48（+2.19 +0.03%）
米国債利回り
2年債 4.149（+0.106）
10年債 4.532（+0.059）
30年債 5.001（+0.026）
期待インフレ率 2.373（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（+0.009）
英 国 4.893（-0.005）
カナダ 3.511（+0.074）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.29（-1.75 -1.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4387.60（-117.40 -2.61%）
ビットコイン（ドル）
60937.77（-2638.10 -4.15%）
（円建・参考値）
976万6496円（-422808 -4.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ