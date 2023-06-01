【RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)】 6月6日 発売 価格：6,050円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」を6月6日に発売する。価格は6,050円。

本商品は「機動警察パトレイバー EZY」より、「AV-98Plus (イングラム・プラス)」を、RGシリーズでプラモデル化したもの。シルバー部分はリアルメタリックグロスインジェクション仕様となっている。

コックピットハッチの展開や昇降が可能で、内部まで緻密に表現されている。また、リボルバーカノンの引き出しギミックを搭載。スタンスティックはシールドへ格納でき、引き抜く動作を再現できる。

【付属品】

・リボルバーカノン×1

・スタンスティック×1式

・シールド×1

・頭部差し替えパーツ×1式

・腰部ウインチ差し替えパーツ×1

・ハンドパーツ×1式

・パイロットフィギュア×1

・イラックスチューブ×1

・リード線×1

・リアリスティックデカール×1

(C)HEADGEAR (C)機動警察パトレイバーEZY製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。