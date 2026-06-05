

BE:FIRST

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、2026年6月5日20時02分より「YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」で、「BMSG FES’25」のライブ映像全7曲をプレミア公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST / - BMSG FES’25 -

6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の開催を祝して、6月5日〜7日の3日間「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」が開催される。

今回、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞に、ストリーミング総再生回数2.5億回を突破した自身最大のヒット曲「夢中」がノミネートされているほか、計4部門でノミネートされているBE:FIRST。「YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」では、2025年9月27日・28日に開催したBMSG所属アーティストによる大規模フェス「BMSG FES’25」より、自身のライブ映像「Secret Garden」「Boom Boom Back」「Mainstream」「GRIT」「Great Mistakes」「Blissful」「空」の豪華7曲の貴重なパフォーマンス映像を公開した。

YouTubeでは6月20日23時59分までの期間限定公開となる。