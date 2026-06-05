巨人・中山礼都外野手（２４）が５日のオリックス戦（東京ドーム）に「８番・右翼」で先発出場し、２安打５打点と大活躍。ここまで打撃不振に苦しんでいたが、復調を印象付ける一戦となり、お立ち台で「こんな日になると思ってなかった」と笑顔を弾けさせた。

まずは０―１の５回一死一、三塁の第２打席、ポーンと高く打ち上げて犠飛で先制点を奪取。６回二死満塁では、走者一掃の二塁打で一気に３点を追加した。勢いは収まらず、６―０の８回一死一塁でも中堅フェンス直撃の適時二塁打を放ち、リードを８点差まで突き放した。

投げては先発・井上が今季チーム初の完投勝利を達成。投打で同世代のヤングＧが躍動し、チームを勝利へ導いた。そんな井上からは「試合前から礼都頼むぞ！ってすごいプレッシャーかけられてたので」と明かし「こんな日になると思ってなかったので、チームに貢献できてよかったです」と喜びを爆発させた。

今季は打撃不振で２度の二軍降格も経験。復調の糸口もなかなかつかめず「ほんとに何もうまくいかないというか…すごく苦しい時期が続いてたし、自分の中でどうすればいいのかなって思いも正直あった。バットを振りにいけなかったりとか、自分の持ち味を見失ってた」と明かした。

それでも「またこうやって活躍する時をイメージしながらやってたんで、こうやって結果を残せてよかったです」と目をキラキラ輝かせていた。