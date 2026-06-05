「森半コラボはやはり間違いない」【ローソン】抹茶好きに教えたい♡「新スイーツ」って？

【ローソン】では、老舗茶舗ブランド【森半】とコラボした初夏にぴったりな「抹茶スイーツ」を販売中。今回は、その中からスイーツ好きがおすすめする「新スイーツ」を紹介します。素材にこだわったちょっぴり贅沢なスイーツは、全抹茶好きさんに知ってほしいものばかり！ ぜひチェックしてみてください。

森半コラボの「どらもっち」

まずピックアップするのは、「Uchi Café×森半 どらもっち 抹茶ミルク」。もちもちのどら焼き生地を使用した「どらもっち」シリーズは、必ずチェックしているという人もいるのでは。森半コラボのどらもっちは、抹茶クリームとミルククリームの2層仕立て。2つのクリームが口の中で溶け合い、@hifumi4さんいわく「抹茶ミルクのような優しい味わいですね」とのこと。価格は、\257（税込）です。

和と洋のおいしい組み合わせ

「Uchi Café×森半 濃い抹茶サンド つぶあん＆おもち」は、濃い緑が目を引く抹茶味の生地でつぶあんと求肥、クリームをサンドした和洋折衷スイーツ。@hifumi4さんによると、「生地はフィナンシェ風」「粘り強いびよーんとしたおもち」とのことで、ユニークな食感を楽しめそう。「森半コラボはやはり間違いない」「幸せ抹茶スイーツ」ともコメントし、気に入っている様子。価格は、\346（税込）です。

ぽってりフォルムと抹茶色の可愛いケーキ

@nyancoromochi_sweets_blogさんのイチオシは、「Uchi Café×森半 ショコラドーム 抹茶」です。優しい抹茶色のチョコで抹茶クリームと抹茶ソースをコーティングした、抹茶尽くしのスイーツ。土台のスポンジも抹茶色で、目にも爽やかです。@nyancoromochi_sweets_blogさんは、「全ての食感の違いが楽しく、抹茶感・甘さのバランスが良くて美味しい」と絶賛コメントを投稿。\322（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。

シンプルなのに奥深い、ビスケットサンド

@sujiemonさんが、「シンプルなのに奥深さのある味わい」と評価しているのが「Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」です。@sujiemonさんいわく、「しっとりやわらか食感のビスケット」「くちどけのよい抹茶クリーム」とのこと。宇治抹茶の風味を生かしつつ、スイーツブロガーも満足させる仕上がりのスイーツを、試さない手はないかも。価格は、\297（税込）。

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※こちらの記事では@hifumi4様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A