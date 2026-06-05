「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）

広島・辰見鴻之介内野手（２５）が快足でチームに貢献した。

１点を追う七回１死で佐々木が宗の悪送球で出塁。代走・辰見がコールされると、本拠地からは期待の拍手が送られた。

まずは代打・モンテロの３球目に得意のヘッドスライディングで二盗に成功。モンテロは空振り三振に倒れるも、続く名原の打席では、「赤松コーチと目が合ってうなずいてくれたので、勇気を持てました」と、２球目にスタート。捕手・若月が送球すらできない完璧な三盗で、好機を拡大した。

直後の名原の適時三塁打で同点のホームを踏んだ辰見。連続盗塁を決めて大歓声を受け、「人生で一番好きな瞬間です」と胸を張った。新井監督は辰見の働きを「良い準備をしている。いつも素晴らしい」と絶賛した。

この日の２盗塁で今季１２盗塁に到達。１５盗塁でトップに立つヤクルト・岩田、巨人・浦田を追いかけている。カープの入団会見では、１０盗塁が目標と宣言したが早くも達成。「次は２０（盗塁）を目指して頑張ります」と意気込んだ。