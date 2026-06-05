自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党の4党が5日、「憲法改正の手続きを定めた国民投票法（国民投票法）」の改正案を国会に共同提出した。

改正案は、災害や悪天候などで離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、現地で開票所を設置する場合の開票立会人の選任規定の整備。投票所の円滑な設置・運営に向けた投票立会人の選任要件の緩和。ラジオ放送がAMからFMに転換されていることから、憲法改正案の広報放送についてFMでも放送可能とすることの3項目だ。

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自民党の新藤義孝筆頭幹事は「投票環境についても整備しようという機運が、皆さんの意識が高まって、そして同意を得て、このように提出ができた」としている。

国民投票法をめぐっては、テレビ・ラジオ・インターネットでの広告の規制が不十分で資金力のある政党が有利という意見や、国民投票に「有効投票の過半数の賛成」で成立するため「最低投票率」の設定が必要といった指摘があり、議会でも議論が続いている。今回の改正には、それらは含まれていない。

成年年齢引き下げなど国民投票法で実施

国民投票法の改正は、過去に2度実施されている。

1つは2014年6月、公職選挙法の選挙権の年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴うもの。もう1つは2021年6月、自民党、公明党、維新などが投票環境の向上を目的に、駅や商業施設へ設置された共通投票所だ。

国民投票法は、日本国憲法改正の手続きを定めた法律だ。具体的には、衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成を得た後に国会が発議し、国民投票で有効投票の過半数の賛成を得ることを必要としている。

憲法については制定以来、改正するべきという意見と変えるべきではないという意見が対立していた。2006年、衆議院に提出された与党案と民主党の対案を一本化する修正案が可決された。その後、何度か修正案が出され、2010年5月に施行された。

今回の改正案は、災害時の対応が中心だ。しかし、選挙広告の規制や最低投票率については、憲法改正に関わる重要な法律のため慎重な議論を求めたい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部