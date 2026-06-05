「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）

阪神が連敗を３で止め、甲子園での連敗も５でストップさせた。先発・高橋が７回１失点で開幕から無傷の７連勝。打線は五回に佐藤輝が決勝打を放つなど１０安打で８得点を奪った。

甲子園での５連敗中は、８得点で１試合平均１・６点と打線がつながりを欠いていた。重苦しい雰囲気を変えたのは、藤川監督のタクトだった。

０−０の二回。佐藤輝が四球を選ぶと、大山の２球目にスタートを切らせ、得点機を演出した。

四回２死一塁でも高寺の３球目に一塁走者・森下を走らせて、二盗で好機を拡大した。

ともに得点には結びつかなかったが、楽天に対して徐々にプレッシャーをかけていった。

五回に佐藤輝の２点二塁打で先制。すると、指揮官はさらに勝利をたぐり寄せにいった。

２−０の六回無死一塁。一塁走者・高寺、打者・伏見の場面でエンドランを仕掛けた。伏見が遊撃へボテボテのゴロを放つと、村林が前進して一塁へ送球する間に、高寺はヘッドスライディングで三塁へ。指揮官の采配に選手も応えた。

ＮＨＫで解説した原口文仁氏（元阪神）は「これは素晴らしい走塁ですね。ショートがチャージした動きを見てましたね。（エンドランで）走った中で、状況判断できているんで」と絶賛。続く熊谷が中前適時打で３点目をもぎ取ると、原口氏は「チームで取った１点ですね。やることをやった結果ですね」と賛辞を惜しまなかった。

さらに熊谷も二盗を決めて、立石の右前適時打でダメ押しの４点目を奪った。藤川監督は試合後に「よく走ってましたね。みんな元気に走り回ってくれました」と多くを語らなかったが、苦しいチーム状況を打破しようとしに行く姿勢が見えた試合だった。

甲子園での３得点以上は５月２０日・中日戦以来。久々にスタンドが何度も盛り上がった。